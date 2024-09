La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) celebra el Congreso Internacional de Psicología Comparada

BAEZA (JAÉN), 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra desde este miércoles y hasta el viernes en la sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), el Congreso Internacional de Psicología Comparada, XXXIV International Conference of the Spanish Society for Comparative Psychology.

El director del referido centro, José Manuel Castro, ha inaugurado este encuentro, junto al alcalde del municipio, Pedro Cabrera; la diputada provincial de Igualdad y Juventud, Dolores Ruiz; la presidenta de la Sociedad Española de Psicología Comparada, Concepción Paredes, y el director del Centro Especializado de Apoyo a la Investigación (CEAI) de la UNIA, Juan Jiménez.

La presidenta de la Sociedad Española de Psicología Comparada, responsable de la organización del Congreso, ha manifestado que en él se reúne "a los mayores expertos en el campo del aprendizaje y el condicionamiento".

Tiene como objetivo "estudiar el análisis comparado de la conducta de distintas especies animales con el fin de entender la evolución y el desarrollo de las facultades mentales".

"Es una investigación básica, de primer orden y necesaria, para entender y comprender la propia conducta humana", ha apostillado Paredes, quien ha agradecido al Ayuntamiento de Baeza, a la Diputación de Jaén y a la UNIA, que "hayan abierto las puertas para celebrar este congreso".

Por su parte, el director de la sede Antonio Machado ha subrayado "el papel de este centro como sede de la investigación de la UNIA, en la que está ubicado nuestro Centro Especializado de Apoyo a la Investigación. Al añadido que, además de las cátedras y de los conocidos 'workshops' internacionales de muy larga trayectoria, colabora en la organización de congresos científicos como este de psicología organizado por la Universidad de Jaén y con la participación del Ayuntamiento de Baeza y la Diputación, "socios y compañeros de camino".

"La Universidad Internacional de Andalucía va a ser estos tres días punto álgido del debate científico alrededor de distintos temas de la psicología", ha manifestado Castro.

El alcalde de Baeza ha incidido en ese protagonismo, como "epicentro de la investigación de la psicología comparada" durante estas jornadas. "Eventos de esta categoría y esta importancia contribuyen a que Baeza sea un referente en cuanto a la formación de alto nivel y a la organización, día tras día, semana tras semana, de congresos, másteres y también, cómo no, cursos de posgrado", ha dicho.

Cabrera ha cerrado su intervención invitando a los participantes en el congreso, "entre ponencia y ponencia", a conocer la ciudad y "disfrutar de sus gentes, sus palacios, en general, de su cultura y su gastronomía, de su patrimonio mundial".

Finalmente, la diputada de Igualdad y Juventud ha apuntado que la 34ª edición de este congreso "va a reunir en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad a investigadores e investigadoras y estudiantes para tratar y desarrollar estos temas en el ámbito de la psicología, que creemos que son tan importantes para la población" de la provincia.

"Temas que, de hecho, la Diputación Provincial de Jaén está también promoviendo desde el Área de Juventud", ha comentado. Al hilo, se ha referido a cuestiones como el "debate de la salud mental y de la investigación que forma parte de cómo funciona el cerebro humano" y que evidencian la "apuesta y el apoyo de la Diputación por estos proyectos y por el bienestar emocional de cada una de las personas de la provincia de Jaén".

El Congreso Internacional de Psicología Comparada cuenta con más de un centenar de participantes y está organizado por la Universidad de Jaén (UJA), en colaboración con el CEAI de la UNIA y la participación del Ayuntamiento de Baeza y la Diputación jiennense.