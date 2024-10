La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) celebra un encuentro científico internacional sobre el cerebro social

BAEZA (JAÉN), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra desde este martes en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) el primero de los workshops o encuentros científicos internacionales sobre Biomedicina de 2024. En esta ocasión se abordará el cerebro y los comportamientos sociales.

'El cerebro social. Mecanismos moleculares y celulares, circuitos neuronales y cálculos que respaldan comportamientos e interacciones sociales (The social brain. Molecular and cellular mechanisms, neural circuits and computations supporting social behaviours and interaction' es el título de este encuentro que está organizado por Carmen Sandi, de la Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Suiza); Camilla Bellone, de la University of Geneva, Ginebra (Suiza), y Félix Leroy, del Instituto de Neurociencias de Alicante - Universidad Miguel Hernández, Alicante, España / University of Edinburgh (Reino Unido).

El director de la sede Antonio Machado de Baeza, José Manuel Castro, y el director del Centro Especializado de Apoyo a la Investigación (CEAI) de la UNIA, Juan Jiménez, han sido los encargados, junto a Félix Leroy, de dar la bienvenida a los participantes en este encuentro científico internacional.

Leroy ha explicado que el workshop reúne durante estos tres días, del 1 al 3 de octubre, a "personas que se dedican a la investigación de los circuitos neuronales que controlan la interacción social, en general, en animales sanos y en animales modelos de enfermedades psiquiátricas.

Son investigadores que proceden de diferentes países como Estados Unidos, Francia, Italia, Colombia, expertos cada uno en su campo, que presentarán los resultados de su investigación, según se ha informado desde la UNIA.

Así, participan científicos como Alexandre Charlet, de la Universidad de Estrasburgo - CNRS; Robert Froemke, de la Universidad de Nueva York; Meenakshi Asokan, de la Universidad de Princeton; Weizhe Hong, de la Universidad de California, Los Ángeles; Susana Lima, del Instituto Champalimaud; Francesco Papaleo, del Instituto Italiano de Tecnología, Paula Gomez-Sotres, de la Universidad de Burdeos; Sung-Yon Kim, de la Universidad Nacional de Seúl; Stefano Zucca, de la Universidad de Turín, o Xiaoke Chen, de la Universidad de Stanford.

Los otros dos workshops que completan esta edición son: "Del ADN al fenotipo: mecanismos epigenéticos en resiliencia y adaptación (From DNA to Phenotype: Epigenetic Mechanisms in Resilience and Adaptation ), que se celebrará del 15 al 17 de octubre, y Sensores celulares (Cellular Sensors), que se desarrollará del 29 al 31 de octubre.