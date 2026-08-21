La Térmica comparte en la UNIA modelo de gestión cultural basado en la colaboración y la conexión con el territorio

El Director De La Térmica, Antonio Javier López, Participa En En El Curso ‘Gobernar La Cultura. Gobernanza Y Comunicación En Instituciones Culturales Y Museos’ De Los Cursos De Verano De La UNIA - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga La Térmica lleva su experiencia y modelo de gestión cultural a los Cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), que se celebran esta semana en Baeza (Jaén).

El director de La Térmica, Antonio Javier López, ha participado este viernes en el curso 'Gobernar la cultura. Gobernanza y comunicación en instituciones culturales y museos', donde comparte las claves de un modelo basado en la colaboración, la participación y la capacidad de generar conexiones entre la cultura y su entorno.

Bajo el título 'Liderar es colaborar. La Térmica de Málaga, una apuesta por la cultura con la mirada en el territorio', la intervención de López ha puesto el foco en la manera en la que el centro entiende la gestión cultural y en la importancia de establecer relaciones de colaboración con los distintos agentes que forman parte del ecosistema cultural.

Desde la Diputación en un comunicado han señalado que es una filosofía que tiene uno de sus principales ejemplos en La Térmica Village, el proyecto con el que el centro traslada su programación a distintos municipios de la provincia de Málaga.

A lo largo de sus diferentes ediciones, la iniciativa ha pasado ya por localidades como Antequera, Coín, Nerja o Ronda, entre otras, generando nuevos espacios de encuentro entre la cultura contemporánea y la ciudadanía y estableciendo vías de colaboración con los ayuntamientos y los agentes culturales de cada municipio.

Este año, además, La Térmica Village amplía su mirada hacia municipios de menos de 20.000 habitantes, con una apuesta por acercar también la programación cultural contemporánea a localidades de menor población. La primera experiencia tuvo lugar el pasado mes de mayo en Archidona mientras que Pizarra acogerá la próxima edición el 26 de septiembre. El proyecto continuará posteriormente su recorrido por la provincia con nuevas citas, como la prevista en Estepona el 7 de noviembre.

Así, la experiencia de La Térmica Village sirve para abordar una cuestión central en la gestión cultural contemporánea: cómo hacer que las instituciones culturales sean capaces de conectar con realidades y comunidades diversas y cómo construir proyectos desde la colaboración con el territorio.

MODELO DE PROGRAMACIÓN

Durante la sesión también se ha analizado el modelo de programación que desarrolla La Térmica desde su sede de Málaga, con proyectos como Red Friday, Ancá La Térmica o Krvze, que forman parte de una programación que busca combinar diferentes lenguajes y disciplinas contemporáneas y generar espacios de encuentro entre creadores, profesionales y públicos.

En este contexto, el concepto de liderazgo se plantea desde una perspectiva colaborativa. Esta forma de entender la gestión permite a La Térmica establecer vínculos con ayuntamientos, colectivos profesionales, artistas y creadores, adaptando sus proyectos a diferentes contextos sin perder la identidad del centro.

La participación en el curso de la UNIA ha supuesto también una oportunidad para compartir fuera de Málaga la experiencia de La Térmica y poner en común un modelo de gestión cultural que combina la actividad desde su sede con una vocación de conexión con el conjunto de la provincia.

El curso 'Gobernar la cultura', que concluye este viernes en la sede Antonio Machado de la UNIA en Baeza, ha abordado los retos actuales de la gobernanza y la comunicación en instituciones culturales y museos y, para ello, ha contado con profesionales y especialistas de diferentes ámbitos de la gestión cultural.