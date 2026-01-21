UNIA imparte a través de su sede Tecnológica de Málaga una microcredencial virtual sobre divulgación científica escrita

Archivo - La Sede Tecnológica de UNIA en Málaga. - UNIA - Archivo

MÁLAGA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), a través de su Sede Tecnológica de Málaga, impartirá la microcredencial 'Divulgación científica escrita: una perspectiva diferente de la ciencia', dirigida por la profesora Titular del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA) Victoria de Andrés.

Esta microcredencial se impartirá del 3 al 6 de marzo de 2026, en modalidad virtual y el plazo de matrícula estará abierto hasta el próximo 16 de febrero, según han informado desde UNIA a través de una nota.

Su objetivo es que el alumnado aprenda a articular de forma correcta un artículo de divulgación científica correctamente; adaptar los textos a públicos específicos; integrar las imágenes y figuras que mejor realcen el contenido del texto, evitar los errores más comunes y elaborar un artículo atractivo y con muchas lecturas.

Para ello, han precisado, cuenta con profesionales especializados en la divulgación científica procedentes de entornos "muy plurales", como Antonio Diéguez, Eduardo Ramos, Carlos Paul Palmquvist y Julia García de Andrés, profesores de la UMA "con amplia experiencia en la divulgación científica".

También cuentan con Elena Sanz, Carmen María Torrijo, Lorena Sánchez, Eva Catalán y Claudia Lorenzo, de la plataforma de artículos divulgativos The Conversation; Eduardo López, del Hospital Universitario La Paz y colaborador en periódicos de tirada nacional, y Eva Van der Berg, de National Geographic.