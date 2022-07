Más de 50 expertos de las principales empresas y entidades del sector acuden al Blockchain Expo & DeFi Congress

Este nuevo evento se celebrará, en octubre, en el Palacio de Congresos de Zaragoza

ZARAGOZA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 expertos de las principales empresas y entidades del sector participarán en el Blockchain Expo & DeFi Congress, BDZ2022, un nuevo evento organizado por Feria Zaragoza y la Asociación de Blockchain Aragón, con proyección internacional, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Zaragoza, los días 26 y 27 de octubre.

El congreso, único por sus características, ahondará en el mundo del blockchain, las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (DeFi), y convertirá a Zaragoza y España en el epicentro europeo de estas cuestiones.

Feria Zaragoza ha informado en una nota de prensa de que está previsto publicar el programa del Congreso en los próximos días, aunque las entradas ya están disponibles en 'https://www.feriazaragoza.es/bdzevent-2022', con condiciones especiales para los 'Early Birds'.

El congreso, el único especializado en Web 3 & DeFi en el ámbito europeo, analizará los denominados NFTs --o activos digitales-- y el Metaverso, las oportunidades y amenazas de las Finanzas Descentralizadas versus Finanzas Centralizadas, la regulación fiscal y legal de la criptoeconomía y las DeFi, y presentará alguno de los principales proyectos y startups del mundo cripto.

Algunos de los principales ponentes, ya confirmados, que participarán en el evento son el CEO de Tutellus, Miguel Caballero; el Lead Product Designer de Vesper, Nayat Cheikh; el CEO de Bitbase, Alex Fernandez; el CEO de OuterRing, Daniel Valdés, la VP of Customer Success de Mojito, Camilla McFarland; y el CEO at Dextools, Javier Palomino.

Además, se contará con el Convenor European Self Sovereign Identity Framework, Daniël Du Seuil; el Legal Cousel de Binance, Pedro Mendez de Vigo; el Managing Director of Crypto & Digital Assets de Banco Santander, John Whelan; el Compliance Advisory Lead de Chainalysis, Joosep Vahtras; el Enterprise Chief of Staff de Polygon Technology, Joaquín Mendes; y el Global Head for Blockchain and Web3 Businesses de Telefónica Tech, José Luis Núñez.

También participará la Partner de Draper B1, Luz Adell; el CEO en Alastria, Juan Jiménez Zaballos; el CEO de Onyze, Ángel Luis Quesada; el CCO de Criptan, Uri Sabat; el CEO de Bitstartups, Benjamín Sanchís; el Senior Account Director-Spain and Portugal de Chainalysis, Christian Menda; el CIO & CoFounder en Rungie, David Gabriel Tomuletiu; el Seconded National expert de ESSIF/European Commission, José Manuel Panizo Plaza; y el CEO de art.army, Carlos Yanes Díaz.

El resto de ponentes confirmados son el CEO at Deusens, Álvaro Monzón; el CEO y co-fundador en IMASCONO, Héctor Paz; el Financial & Blockchain Lawyer de Roca Junyent, Joaquim Matinero; el socio en la Consultoría Legal Cripto, Jesús Lorente Ariza; el responsable de Fiscalidad de criptoactivos en Ágora, José Antonio Bravo; el CEO de Nuclio, Ernest Sánchez; el presidente de la Blockchain Arbitration Society, Ignacio Ferrer-Bonsoms Hernández; el CEO & co-founder de G4AL, Manel Sort, y el asesor en Ethichub, Íñigo Molero.