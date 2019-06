SMAGUA participa en la reunión preparatoria de la Confederación Europea de Innovación y Agua 2019

Publicado 21/06/2019 9:19:57 CET

ZARAGOZA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional del Agua y del Riego, SMAGUA, ha participado en la primera reunión preparatoria de la Confederación Europea de Innovación y Agua 2019 --'EU Water Innovation Conference 2019: Accelerating action to tackle water pollution and enhance EU preparedness to water-related climate change impacts'--.

Esta Confederación tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza el próximo 12 de diciembre. En el citado encuentro preparatorio, los técnicos responsables de la Comisión Europea se han reunido con una treintena de agentes locales y nacionales, entre los que ha tenido representación de SMAGUA y que ha sido presidida por el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona.

En esta convocatoria se ha presentado a los asistentes las líneas maestras diseñadas por la Comisión Europea y por el Ejecutivo aragonés y se han puesto sobre la mesa varias propuestas de cooperación y participación en la Conferencia, sobre todo a través de la organización de eventos paralelos que se desarrollarán los días 11 y 13 de diciembre y que irán acompañados de visitas técnicas y actividades sociales y donde además tienen cabida las empresas del sector.

De acuerdo con esto, el Salón Internacional del Agua y del Riego, organizado por Feria de Zaragoza, ha participado aportando su visión como agente experimentado, desde hace más de 45 años, en la organización del certamen de referencia del sector hídrico de España.

SMAGUA, cuya última edición se celebró del 5 al 7 de febrero de este año, ya ha formado parte de la organización de un evento también ampliamente destacado en materia de agua a nivel internacional, que se ha celebrado en noviembre en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

La 11ª Reunión de la Iniciativa de la Gobernanza del Agua de la OCDE --Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-- ha concentrado en la capital aragonesa a alrededor a un centenar de expertos de todo el mundo para debatir sobre algunos de los aspectos que marcarán el devenir de las sociedad, con el objetivo de ayudar a los Gobiernos en la formulación e implementación de políticas adaptadas a los desafíos del agua.

PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA

Por otro lado, desde el martes se ha abierto un proceso de registro para participar en la Conferencia, que es de acceso gratuito y los interesados pueden contactar con la EIP Water, a través de la dirección de correo 'contact@eip-water.eu'. También desde Aragón se ha habilitado un contacto para solicitar información en 'euwic@aragon.es'.

Entre los temas destacados a tratar en la conferencia destacarán los principales logros de los últimos años y las propuestas para la década 2020-2030 de las políticas comunitarias de la UE, la adaptación de usos del agua al cambio climático, el rol del sector privado en la gestión sostenible del agua, las oportunidades de innovación que suponen los retos de contaminación, así como las lecciones aprendidas y perspectivas desde el punto de vista de investigación e innovación, entre otros.