La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y la coordinadora artística del Auditorio, Vanesa García - DANI MARCOS

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de Zaragoza ha acogido la presentación de la programación del 47º Ciclo de Introducción a la Música (CIM), una de las iniciativas culturales más consolidadas de la ciudad, que volverá a reunir a destacadas formaciones y artistas en 12 conciertos programados entre el 3 de enero y el 21 de marzo de 2027.

La nueva edición mantiene el espíritu divulgativo que ha convertido al ciclo en una referencia para el público zaragozano durante casi medio siglo, acercando la música clásica y otros géneros a espectadores de todas las edades mediante una programación accesible, variada y de alta calidad artística.

La temporada se abrirá el 3 de enero con el tradicional Concierto de Año Nuevo protagonizado por la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza, en una celebración musical inspirada en danzas del mundo, polkas y valses de la Viena imperial.

La siguiente propuesta en pasar por el escenario de la Sala Mozart será el concierto 'Luz y oscuridad' el 10 de enero, a cargo de la Joven Orquesta y Coro de Bandas Sonoras, que ofrecerá un recorrido por algunas de las bandas sonoras más reconocibles del cine, con partituras de compositores como Hans Zimmer, Danny Elfman, Nino Rota, James Horner o John Powell.

Uno de los momentos más destacados del ciclo será el 7 de febrero con el concierto 'Lo mejor de la ópera y la zarzuela', protagonizado por Montserrat Martí Caballé, Beatriz Gimeno, Beatriz Bernad, Nacho del Río y Luis Santana junto al Coro Sinfónico Amici Musicae y la colaboración especial de Miguel Ángel Berna.

El ciclo contará también con la participación de la Joven Orquesta Nacional de España, que el 17 de enero interpretará obras de Mozart y Mahler y la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, el 14 de febrero con el concierto 'Juego de niños' con obras de Esplá, Bizet y Dukas, como "El aprendiz de brujo", la pieza más asociada a la película "Fantasía" de Disney, protagonizada por Mickey Mouse.

APORTACIÓN ARAGONESA

El ciclo ofrecerá una gran aportación aragonesa. Así, Biella Nuei acercará al público el folklore aragonés el 24 de febrero con su espectáculo 'Aragón en el corazón', en el que recorrerá algunas de las melodías y tradiciones más representativas de la comunidad autónoma.

También serán muchas las formaciones aragonesas que pasarán por el ciclo. El 31 de enero, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón llegará con 'Puro rock del XIX', combinando obras de Copland, Philip Glass y Beethoven. Precisamente Beethoven será el protagonista del concierto de la Orquesta Sinfónica Reino de Aragón el 21 de febrero, que conmemorará el bicentenario de su fallecimiento.

El Grupo Enigma ofrecerá una propuesta centrada en las vanguardias musicales y el folklore expresionista, con piezas de compositores como Debussy y Bartók el 28 de febrero, mientras que el 7 de marzo la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza regresará el día 7 con Travesías clásicas, un concierto que incluirá el estreno en Zaragoza de la obra 'La Venus del espejo-Cristo crucificado', de Jesús Torres, junto a composiciones de Mozart y Beethoven.

El 14 de marzo, la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón interpretará 'The Wind in the Willows', una propuesta inspirada en la literatura de Carlos Ruiz Zafón ("La sombra del viento") o "La fanciulla del West" de Giacomo Puccini y la imaginación a través del repertorio de Johan de Meij y otros compositores.

Por último, el ciclo se clausurará el 21 de marzo con El Mesías de Händel - selección, una producción que reunirá a la Orquesta Sinfónica Reino de Aragón y al Coro Sinfónico Amici Musicae para interpretar una de las obras más universales de la música sacra.

JULIA DORADO

Los abonos para los 12 conciertos se pueden adquirir desde este martes y hasta el 13 de diciembre, tanto en las taquillas del Auditorio como a través de la web 'auditoriozaragoza.com'. Los precios oscilan entre los 88 euros del escenario y los 115 euros de platea. Las entradas individuales se pondrán a la venta a partir del 15 de diciembre.

La imagen oficial de esta 47ª edición ha sido creada por la artista zaragozana Julia Dorado. Su obra, caracterizada por el gesto, la intensidad cromática y una gran fuerza expresiva, establece un diálogo directo con los valores que inspiran el Ciclo de Introducción a la Música: emoción, sensibilidad y capacidad de conexión con el público.

Por primera vez, los tres grandes ciclos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor cuentan con una imagen gráfica conjunta, ya que la artista zaragozana también ha sido la encargada de la creación de las de la Temporada de Grandes Conciertos y el Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona.