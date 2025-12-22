El 60.649, segundo quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, deja 120.000 euros en Aragón

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El número 60.649, que ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido vendido también en Aragón: una serie en la localidad oscense Fraga, otra en la Administración número 1 de Zaragoza y un décimo en la Administración número 7 de Huesca capital.
Este premio ha recaído sobre todo en Roquetas de Mar (Almería), Málaga, Pontevedra y Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), donde se han despachado 38 décimos en El Corte Inglés de Siete Palmas.
En menor medida también ha caído en municipios de Alicante, Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cuenca, Huesca, Madrid, Ourense, Pontevedra, Sevilla,, Sevilla, Toledo, Cáceres, Valladolid, Cádiz.
El número fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla. Los niños Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, extraído las bolas.