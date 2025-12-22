El 94.273, sexto quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, cae en Monzón (Huesca) y Alcañiz (Teruel)

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 94.273 ha resultado agraciado con el sexto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. Se han vendido 156 series en la administración número 1 de Monzón, que se encuentra en la calle de San José de Calasanz, y otra serie en la administración número 1 de Alcañiz, sita en la calle Blasco. En total suponen 9.420.000 euros.

El número ha sido cantado a las 12.23 horas en el octavo alambre de la séptima tabla. También se han vendido 41 series en Torrejón de Ardoz (Madrid).