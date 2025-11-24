Abascal (Vox) pide a Azcón "un compromiso" para que Aragón levante cabeza ante "la invasión migratoria" y el Pacto Verde

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, este lunes, en un mítin ante centenares de personas en el Hotel Hiberus de Zaragoza, "un compromiso para que Aragón pueda levantar cabeza más allá de la dictadura de la invasión migratoria" y del Pacto Verde.

"Queremos sentarnos y hablar de políticas concretas", pero los populares "lo que hacen son trampitas", se ha quejado Abascal, quien se ha preguntado "cómo todavía hay gente del PP que piensa que nos puede chulear", añadiendo que "no, para chulearnos ya tenemos a Pedro Sánchez", exigiendo "respeto" para los dirigentes de Vox, que "tienen que respetar a los votantes de Vox".

Santiago Abascal ha reclamado "un cambio de rumbo radical en las políticas verdes y migratorias que lo colapsan todo" y ha pedido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que, si está de acuerdo, se siente primero a negociar con Vox y hable con los representantes de su partido en Bruselas, que hacen "lo contrario".

Los populares "quieren un acuerdo con nosotros y estamos dispuestos en todas partes", ha continuado Abascal, puntualizando: "Queremos ganar al PP y al PSOE, pedimos los votos de todos los españoles", urgiendo de nuevo a "cambiar el rumbo de los partidos que han sido caras de la misma moneda durante mucho tiempo".

El líder de Vox ha planteado a los populares que si quieren pactar con Vox, en el ámbito nacional o en las comunidades autónomas, que sea "un segundo después de que rompan sus pactos con el PSOE y no de boquilla, sino de verdad", haciendo hincapié en que en Bruselas "hay una mayoría parlamentaria que se opone a la dictadura verde y la invasión migratoria", de forma que "lo único que tiene que hacer el PP europeo es decir a los socialias 'adiós" y a continuación "nos sentamos a hablar y democráticamente se cambia el rumbo".

MAFIA

Abascal ha afirmado que "hay muchos españoles que no quieren mafia ni estafa, que quieren políticas de verdad para poder emprender y prosperar sin impuestos abusivos, que quiere que la industria vuelva a funcionar, relevo generacional en el campo y seguridad en las calles: Exigimos un cambio de rumbo en todo eso, exigimos soberanía, que los españoles volvamos a ser dueños de nuestro destino".

También ha criticado que la UE no convoque ningún referéndum sobre políticas concretas, como la política energética: "Toman todas las decisiones a nuestras espaldas". Para Abascal "no es mucho pedir" un referéndum sobre la repatriación inmediata de los inmigrantes ilegales o de la deportación de los migrantes que cometen delitos.

La gente "bienintencionada" se sorprende de la calificación de mafia, ha dicho Abascal, asegurando que Pedro Sánchez ha traicionado a los españoles, ha mentido sobre los pactos, "lo ha traicionado todo y ha mentido a todos", indicando que "no sorprende" y que "quien pone y quita gobiernos en España es Otegui es ETA y la gente que ha estado 40 años con el tiro en la nuca, la extorsión y las bombas".

Santiago Abascal ha comentado que la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, "no se puede creer" la corrupción del Gobierno de España, enumerando los casos del hermano y la mujer de Sánchez, también la condena al fiscal general del Estado: "Claro que hay una mafia en España", ha dicho, enfatizando que Sánchez "ha doblado la apuesta" del PP, criticando al presidente del TC, Cándido Gómez Pumpido.

"El sectarismo les sale por los poros, quieren tener el poder a cualquier precio, sin respetar la separación de poderes y todo para seguir a un sujeto que se niega a devolver a los españoles la palabra, la voz y el voto, un tipo sin escrúpulos".

Para el lider de Vox "la mafia está acabada, pero una mafia acorralada es más peligrosa", ha advertido, criticando el reciente indulto a dos de 'Los seis de Zaragoza', "terroristas callejeros", también el apoyo de personas socialistas a las manifestaciones en Bilbao, aseverando: "Sánchez llegó al poder de la mano del terrorismo de ETA y va a ser capaz de que se utilice la violencia para seguir en el poder", avisando: "Si los españoles votaran hoy, la mafia se va, pero está dispuesta a todo, incluso a alterar el resultado electoral".

El dirigente de Vox ha lamentado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo llama 'mafia' al PSOE de Pedro Sánchez, pero "luego llega a acuerdos con ellos y se reparte las instituciones", tras lo que ha prometido que Vox no asistirá a ningún acto "con la mafia" hasta "que les echemos", prometiendo: "Vamos a sentar en el banquillo a Pedro Sánchez para que responda por sus crímenes". Vox no acudirá a los actos del 25N, Día de la Eliminación de la Violencia de Género.

También ha arremetido contra "la estafa del PP" porque "uno nunca sabe lo que van a hacer" ya que "en función de si están en Murcia o en Zaragoza dicen una cosa u otra del agua", lamentando que "en los presupuestos regionales les hemos visto aceptar nuestra oposición a la dictadura climática en unos lugares y en otros decir que no, y tampoco vamos a callar", subrayando que él no necesita "cambiar de chaqueta" en un territorio u otro.

PREBENDAS

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha elogiado a Santiago Morón y Alejandro Nolasco y "a quienes nunca han tirado la toalla".

"Somos el único partido que ha dejado los sillones y el poder y se ha ido a la oposición renunciando a todo tipo de prebendas y comodidades por no traicionar", mientras que "el bipartidismo no puede poner un solo ejemplo".

"Aragón es una parte indispensable e histórica de España, que ha marcado el rumbo de nuestra patria desde hace dos milenios", ha continuado, añadiendo que cuando le hablan de Zaragoza piensan en la Virgen del Pilar, patrona de España.

Se ha dirigido a los congregados para decirles que son "el eslabón de una cadena que desborda todos los eventos porque en España hay alternativa, esperanza, hay millones de españoles que no se resignan a comer el menú bipartidismo de la mafia de unos y la estafa de otros", criticando a quienes se venden a "los asesinos de nuestros compatriotas".

Abascal, antes de iniciar el mitin ha salido a las puertas del hotel y con un megáfono se ha dirigido a centenares de personas que no han podido entrar por exceso de aforo, emplazándoles a luchar contra la corrupción.