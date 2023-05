Abascal rechaza el "invento peligroso" de Feijóo de que gobierne la lista más votada porque "perpetúa" al PSOE

El presidente de Vox protagoniza un mitin en Teruel y defiende "la España de las provincias" frente a la de las autonomías

TERUEL, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha alertado este sábado contra "el invento peligroso" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que gobierne tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo la lista más votada. Ha considerado que esta medida "solo sirve para que se perpetúen los socialistas".

Ha protagonizado un evento público en la ciudad de Teruel, donde ha dejado claro que Vox está dispuesto a "sumar para echar a los socialistas y gobernar", recalcando: "Creemos en nuestro sistema parlamentario", que no es presidencialista, como en Francia.

A juicio de Abascal, que Feijóo renuncie a gobernar si no es la fuerza más votada significa que los 'populares' "han abandonado a media España, en la que se puede ofrecer una alternativa".

También ha indicado que el PP de Castilla-La Mancha no lo quiere así y se ha preguntado: "¿Con qué PP hablamos? ¿Con el que dice que la Agenda 2030 es el Evangelio o con el que critica la Agenda 2030? ¿El que dice que hay que pactar con Bildu en Guipúzcoa y en Madrid dice otra cosa?".

"Nosotros decimos lo mismo en toda España, no engañamos a nadie; lo decimos el lunes y el viernes estamos repitiendo lo mismo", mientras que los 'populares' "solo aspiran al poder, solo están en el cálculo, y nosotros estamos en la alternativa", ha agregado.

El presidente de Vox ha criticado a los 'populares' porque "no solo son cómplices de muchas cosas, sino que se callan y hacen una oposición de tapadillo" y, además, "están a la espera de que los otros se desgasten para heredar la ruina y no cambiar absolutamente nada".

En este sentido, ha lamentado que los 'populares' "no tienen valor para derogar, una tras otra, todas las leyes socialistas y hablar a los españoles de una alternativa nueva", sino que "simplemente aspiran a un relevo y nos pretenden engañar diciendo que con el simple relevo se solucionan las cosas".

"La prioridad es cambiar todas las políticas de Sánchez", ha continuado Abascal, quien ha considerado que "echar a Sánchez para que se siente Feijóo es lo mismo que echar a Zapatero para que se siente Rajoy".

"FANTOCHE"

Por otro lado, se ha dirigido al "fantoche" Pedro Sánchez para decir que no es "decente". "Has llegado al poder engañando a los españoles, diciendo que no pactarías con separatistas, ni terroristas, ni comunistas, pero lo has hecho", le ha espetado.

Ha comentado que en Irún (Guipúzcoa) un ciudadano está imputado por pegar una bofetada a un individuo que intentó secuestrar a su hija: "Es la España al revés, a la que nos quieren condenar". También ha lamentado que "el derecho a 'okupar' viviendas será legal, pero es indecente invadir una propiedad que a la gente tanto le ha costado conseguir".

Además, ha arremetido contra el Gobierno por las rebajas de penas con la ley del 'solo sí es sí': "No es decente que el Gobierno tenga en el Consejo de Ministros a unas psicópatas que hacen leyes para sacar a la calle a los peores delincuentes sexuales".

Asimismo, ha aseverado que el Gobierno también "excarcela terroristas legalmente, pero no es decente" y ha afeado la reciente visita del presidente del Gobierno de Colombia, Gustavo Petro, al que han tildado de "guerrillero exterrorista de Colombia que insulta a España". Invitar a Petro "es legal, pero ponerle alfombra roja no es decente", ha apostillado Abascal al respecto.

También ha reprobado la inmigración ilegal y que los "lobbies" entren en los colegios "para enseñar cosas extrañas a los niños", lamentando que "la corrupción de menores la han convertido en una asignatura".

"Eso tenemos enfrente: La España socialista es la España al revés, patas arriba, en la que el bien se confunde con el mal y parece que todo da igual", ha continuado Abascal, para censurar que Bildu, "socios del PSOE", "han metido en sus listas a 44 terroristas que ni han pagado indemnización, ni han pedido perdón, ni se han arrepentido".

A su parecer, España enfrenta "el peor Gobierno en muchísimo tiempo": "No sé si en 80 o 200 años, pero es nefasto y está aliado con todos los enemigos de España". Así, ha prometido "echar" al Ejecutivo central "cueste lo que cueste" y "condenarlo a la oposición más larga posible".

LA ESPAÑA DE LAS PROVINCIAS

Por otro lado, Abascal ha defendido a "la España castigada, leal, que siempre se ha portado con lealtad al proyecto común y a cambio solo ha recibido abandono y castigo, en contraste con otras partes de España, gobernadas por traidores y separatistas, que han chantajeado durante 40 años, con la complacencia de PP y PSOE, y a cambio de la traición han recibido premios, privilegios e infraestructuras, a diferencia de terrorios como Teruel".

"Somos el partido que, con más claridad, ha denunciado el Estado de las Autonomías", ha manifestado Abascal, para quien el sistema autonómico "es una excusa para que los partidos se hagan cada vez más poderosos, cada vez más financiados", además de que "no garantiza la pluralidad de España ni la vertebración del territorio" y de que "ha creado nuevos centralismos", en el caso de Aragón "probablemente ha servido para el centralismo de Zaragoza, lo que ha pasado en toda España".

Por ello, ha reivindicado "la España de las provincias, diversa, frente a la autonómica, que nos ha hecho desiguales y ha servido para premiar a los que más chantajeaban al conjunto de los españoles".

Santiago Abascal ha asegurado que algunos "han querido emular el modelo nacionalista y crear partidos locales", enfatizando que comprende a los ciudadanos que "han decidido apostar por otras opciones, como en Teruel", para añadir que Teruel Existe ha sido "decisivo para gobernar España junto con Bildu y ERC" y se ha preguntado "qué han traído a Teruel, si Teruel está ahora mejor que hace cuatro años", si la presencia del partido de Tomás Guitarte en las Cortes Generales "ha servido para que la presa de Los Toranes no se derribe, para que lleguen más inversiones".

Ha apoyado la regulación de los ríos mediante presas y se ha quejado de que el Gobierno de Pedro Sánchez "en época de sequía derriba presas y en un periodo frío derriba centrales energéticas, asusta a los españoles con el fin del mundo y les prohíbe la explotación de los recursos energéticos", de forma que el Ejecutivo central "se ha convertido en enemigo del pueblo español".

SANIDAD Y CARRETERAS

Ha precedido a Abascal el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, quien ha aseverado que los problemas de Teruel son, también, los de Aragón y España, mencionando "el envejecimiento, la falta de oportunidades, el ecologismo radical". Ha rechazado el anuncio de derribo de la presa de Los Toranes y, hoy hace un año, de las torres de refrigeración de la central térmica de Andorra.

Nolasco ha alertado de los problemas para atraer población al medio rural, enumerando algunos, como la falta de incentivos fiscales, las telecomunicaciones, la atención sanitaria y, en especial, el transporte urgente. "¿Con estos mimbres quién va a querer quedarse a vivir aquí?", ha cuestionado.

Ha dicho que Vox no está en contra de las renovables, "pero no así", y ha proclamado que "otra forma de gobernar es posible, otro Aragón es posible y otro Teruel es posible".