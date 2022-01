Abiertas las inscripciones para el taller fotográfico 'Ver es inventar' que organiza la DPH el 15 de enero

HUESCA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Ver es inventar' es el título del taller fotográfico que impartirá Jordi Bernadó, el próximo 15 de enero, en Huesca en el marco de la octava edición de Visiona, el programa de la imagen de la Diputación Provincial de Huesca (DPH). Los interesados se pueden inscribir a través del e-mail 'artesplasticas@dphuesca.es'.

Esta actividad cuenta con una capacidad de quince plazas. Los requisitos son utilizar cámara de fotografía propia y ordenador portátil para la selección o edición de las imágenes y tener disposición para imaginar y narrar de manera creativa durante el transcurso de las sesiones.

Está previsto que este taller se desarrolle desde las 10.00 hasta las 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Se recorrerán las calles de la capital altoaragonesa para explorar la ciudad a través de la fotografía.

La dinámica será un workshop con el objetivo de articular un discurso propio para que no quede en una mera lectura del espacio. De hecho, el propio Jordi Bernadó utiliza una metodología que hace hincapié en los aspectos más literarios y narrativos de la fotografía: "No sólo es importante contar con una sólida técnica fotográfica, también es crucial aprender a pensar a través de la mirada. Pensar, imaginar, narrar. Cada fotografía es una ventana a una historia, cada disparo es el primer trazo de un mundo".

LA MIRADA COMO GUÍA

El taller 'Ver es inventar' invitará a los participantes a usar la fotografía como una herramienta para entender el mundo. La capacidad de la práctica fotográfica de "singularizar, es decir, de aislar e inmortalizar el entorno, permite al artista decodificar y expresar aquello que, de otra manera, no podríamos entender", según señala el fotógrafo en la descripción del taller. En este workshop, la mirada de Jordi Bernadó es una guía, pero no un condicionante. Cada participante desarrollará su propia autoría, creando una narrativa particular de Huesca, sus rincones, rostros e historias.

Todos los participantes tendrán la oportunidad de compartir su trabajo de forma colectiva. Recibirán un seguimiento teórico y práctico por parte de Bernadó, y podrán usar el workshop para adquirir herramientas y conocimientos que les ayudarán en su propio trabajo y proyectos fotográficos, ha informado la DPH en una nota de prensa.

Esta actividad forma parte del programa de la imagen Visiona que cumple su octava edición durante el pasado 2021 y 2022 y se dedica a una de las actividades que mayor número de movimientos demográficos genera diariamente en todo el mundo como es el turismo.

Continuando con el ciclo iniciado dos años atrás centrado a los conceptos de viaje y desplazamiento, la presente edición analiza el turismo como uno de los fenómenos sociales, culturales y económicos fundamentales de este siglo XXI, que es a su vez uno de los parámetros de desarrollo cultural y económico más importantes en la actualidad, y que se ha visto afectado por la COVID-19.