Abierto el plazo de inscripción para la segunda edición del programa AragÓN Music

El Instituto Aragonés de la Juventud ha organizado, tras el éxito de participación del año pasado, una nueva edición del proyecto AragÓN Music, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de septiembre en la sede del organismo autónomo en Zaragoza, en la calle Franco y López, y se apoya de nuevo en la colaboración con Feelsing.

AragÓN Music es un programa intensivo de formación musical cuyos participantes -de entre 14 y 30 años- pueden asistir a ponencias impartidas por profesionales en activo dentro de la industria creativa y adentrarse tanto en posibles oportunidades laborales como en los desafíos que se encuentran en su día a día los artistas, ya sean emergentes o consolidados.

Estas charlas se completan con talleres teóricos y prácticos sobre producción musical, grabación de voces e instrumentos, técnicas de DJing y, en general, aborda el desarrollo de todo tipo de proyectos musicales: desde la creación de canciones a las sesiones de DJ a la mejora de habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo.

Las actividades comienzan el viernes 26 de septiembre con los primeros talleres y ponencias y concluyen el domingo 28 a partir de las 16.45 horas con un tardeo con música en directo en el que se han previsto varios sorteos, así como la entrega de premios y diplomas.

17 PLAZAS

La del domingo es la única actividad que tiene acceso totalmente libre, sin inscripción previa; para reservar plaza en el resto de clases y charlas, que cuentan con aforo limitado, ya está disponible el enlace 'https://my.nevent.es/iaj/events', que contiene el detalle de las actividades propuestas, el horario y la disponibilidad en tiempo real.

La fecha límite para apuntarse a esta segunda edición de AragÓN Music es el sábado 23 de septiembre a las 23.59 horas. Se ofrecen 17 plazas y los interesados pueden solicitarlas a través del correo electrónico, dirigiéndose a cualquiera de estas dos direcciones 'ivan@feelsing.es' y 'fran@feelsing.es'.

La participación en AragÓN Music es totalmente gratuita y para facilitar la asistencia de jóvenes de fuera de Zaragoza se incluye posibilidad de alojamiento y pensión completa para quienes lo necesiten en el Albergue Juvenil Baltasar Gracián, situado en el mismo edificio donde se realizarán las actividades.

Cualquier duda sobre el evento puede consultarse en este enlace, contactando directamente con el Instituto Aragonés de la Juventud, bien por correo electrónico o llamando al 976 716 810 en horario de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.