Activada la alerta roja por riesgo de incendios en cinco zonas del Valle del Ebro, Bajo Aragón, Monegros y Cinco Villas

Mapa de riesgo de incendios forestales para el 21 de agosto de 2025. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para este jueves, 21 de agosto, el nivel de alerta rojo por peligro de incendios forestales en cinco zonas de la Comunidad, situadas en el Valle del Ebro, el Bajo Aragón, los Monegros, el Bajo Cinca o las Cinco Villas.

En concreto, se ha activado este nivel de alerta en las siguientes zona de meteoalerta: Bajo Ebro Forestal, Muelas del Ebro (Alcubierre-Valmadrid-Zuera) y Somontano Occidental, ha informado el Gobierno de Aragón.

La disponibilidad del combustible muerto sigue siendo alta en aquellas zonas que no han recibido precipitaciones en los últimos días.

En cuanto a la posible propagación, se prevén incendios de superficie con una intensidad media-alta, siendo el viento el principal factor de expansión en la mayor parte del territorio, junto con la influencia de la topografía. No se esperan fenómenos tormentosos en la Comunidad.

Pese a la mejora en las condiciones meteorológicas derivada de las lluvias recientes y del descenso de las temperaturas, el peligro de incendios continúa siendo significativo.

Por ello, desde el Gobierno de Aragón se recuerda a la ciudadanía la necesidad de mantener la máxima prudencia en cualquier actividad que se realice en el medio natural.

La previsión para los próximos días es más favorable, ya que este viernes sólo estará en aviso naranja la parte central del territorio aragonés --el resto estará en nivel amarillo o verde-- y el sábado toda la Comunidad estará en color amarillo o verde.

RESTRICCIONES EN ALERTA ROJA

En el nivel de alerta rojo se establecen siguientes prohibiciones, entre ellas, encender fuego en espacios abiertos y se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos; encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales. También, arrojar o abandonar objetos en combustión.

Asimismo, se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas, con excepción, exclusivamente en este nivel de alerta, de los siguientes casos: el uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas; las labores de cosecha y empacado de cereal.