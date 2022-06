El actor Diego Luna dice que el Premio Ciudad de Huesca "cierra un círculo de amor por mi madre, el cine y España"

HUESCA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor Diego Luna ha llegado a Huesca con una de las trayectorias más destacadas en el audiovisual iberoamericano y también, logrando combinar el cine de autor con grandes superproducciones de Hollywood. En plena madurez artística, el mexicano ha manifestado que el Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura del Festival Internacional de Cine Huesca cierra un círculo "de amor por mi madre, por el cine, y con España y las historias que crecí viendo", pero todavía siente que tiene mucho que contar.

Diego Luna ha recibido este viernes el galardón, en la 50 edición del festival, con lleno en el Teatro Olimpia, donde ha reivindicado el género del cortometraje, que requiere "talento y elocuencia" y "crea maestros". "Un buen cortometraje se queda en tu cabeza para siempre", ha sostenido.

Hijo de un escenógrafo y arquitecto y de una reputada artista y diseñadora de vestuario de origen inglés, ha reconocido que recibir el galardón ha sido muy especial porque tras el nombre de Saura hay una historia muy personal de la vida del actor mexicano, han informado desde el Festival Internacional de Cine de Huesca en una nota de prensa.

Según ha contado, la primera vez que se puso delante de las cámaras, casi por casualidad, fue en la película que el cineasta aragonés rodaba en su país, 'Antonieta', cuando apenas tenía dos años y donde su madre trabajaba. "Eso tiene que ver mucho que ver con el hecho de que yo esté haciendo cine", ha confesado el mexicano, después de contar cómo se enteró de que ese día, hace precisamente cuarenta años, su madre murió regresando del set.

HUESCA, PLATAFORMA DE CINEASTAS

Luna ha indicado que algunos de sus trabajos se habían proyectado en Huesca, pero es la primera vez que pisa esta tierra. Su debut oficial frente a las cámaras se produjo en 1992 con el cortometraje 'El último fin de año', una obra dirigida por Javier Bourges que ganó el Danzante de Oro en la cita oscense. Ha comentado que recuerda perfectamente ese momento cuando tenía doce años "porque pensaba que ese trabajo solo lo vería mi papá", confesaba riéndose.

Para él, el Festival de Huesca es una historia de arraigo, pero sobre todo un referente para muchos cineastas latinoamericanos "que comparten una lengua y no en un mercado", en referencia a la fractura que existe entre países a la hora de hacer cine.

A este mensaje social que Diego Luna ha lanzado este sábado desde Huesca, ha añadido: "Se piensa términos territoriales y festivales como éste nos recuerdan la capacidad de contagiarnos y conmovernos con nuestras historias".

Su filmografía se acerca ya al centenar de trabajos, pero ya no solo se puede hablar de Diego Luna como actor porque lleva a sus espaldas reconocidos trabajos como director, guionista o productor. "Me gusta la idea de no acomodarme, de ir descubriendo si soy capaz de hacer otra cosa, y esta profesión me lo permite", ha apuntado.

VÍNCULOS ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO

Diego Luna ha estado muy cerca de España estos dos últimos años, algo que le ha permitido detectar que entre México y España "se podrían estar haciendo muchísimas cosas y hemos desatendido esa conexión". Se ha acordado de títulos como 'Y tu mamá también', que le llevó a darse a conocer internacionalmente junto a Alfonso Cuarón, Gael García Bernal y Maribel Verdú. "Allí nos dimos cuenta de que podemos seguir haciendo lo que nos gustaba y aun así seguir conquistando espacios y públicos, que había un futuro en esta profesión", ha dicho.

A lo largo del último año, el actor ha estado dando vida al protagonista de la serie de la saga de Star Wars, de la que ha adelantado está en posproducción. Disney+ tiene previsto estrenarla este próximo mes de agosto para que el público pueda ver los cinco años previos a Rogue One, largometraje coprotagonizado por Luna, quien ha resaltado "que pocas veces una historia se cuenta hacia atrás, así también se logra activar una creatividad distinta y pensar qué lleva a alguien a tomar esa decisión".

