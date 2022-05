Un acuerdo entre la UZ y el Ayuntamiento de Moyuela iniciará los trabajos en el yacimiento La Malena, del siglo IV

MOYUELA (ZARAGOZA), 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Moyuela y la Universidad de Zaragoza (UZ) firmarán un convenio de colaboración el próximo 4 de mayo, por medio del cual comenzarán los trabajos de excavación en el yacimiento de La Malena. "Esperamos que de las excavaciones salga algo interesante para conseguir atraer gente al pueblo", ha precisado el alcalde del municipio, José Antonio Crespo.

Este acuerdo contempla distintas acciones, como trabajos de investigación en los yacimientos de Arbir y de La Malena, la realización de catas y excavaciones en el despoblado de la Malena, la elaboración de informes, planes directores y gestión del patrimonio cultural, acciones de promoción turística del entorno y otras formativas en las que se involucre el alumnado de la Universidad de Zaragoza.

José Antonio Crespo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que este paso hacia delante es posible gracias a que el Consistorio ha adquirido una parte de los terrenos donde se sitúa el poblado, que alcanza una hectárea de superficie. Es en esta propiedad municipal donde comenzarán los trabajos.

"Llevamos 40 años moviendo este tema porque hay estudios en torno a este yacimiento, pero como la titularidad del terreno no era municipal era difícil intervenir", ha añadido.

El yacimiento de La Malena data del siglo IV y presenta una calzada romana que podría estar comunicada con La Malena de Azuada, y según han señalado algunos estudiosos, recorre varios territorios del Bajo Aragón, ha destacado Crespo. "Parece que el poblado no era muy grande, pero tenemos la esperanza de que los trabajos sirvan para algo".

Aunque los detalles de cómo se empezará a actuar en La Malena no se conocerán hasta que la UZ, a través del Instituto de Patrimonio y Humanidades, designe un arqueólogo, José Antonio Crespo ha avanzado que desde el Ayuntamiento esperan poder realizar un estudio con georradar sobre toda la superficie para conocer qué hay bajo la tierra.

DESPOBLACIÓN

"Esperamos que de las excavaciones salga algo interesante para conseguir atraer gente al pueblo", ha avanzado Crespo, porque "esto es lo único que nos queda, que puntualmente los municipios se llenen".

En la Comarca Campo de Belchite está integrada por 15 municipios, y entre todos ellos "no sumamos 3.000 habitantes", ha manifestado José Antonio Crespo. Los datos de empadronados no son realistas, porque la situación es muy diferente, especialmente en invierno.

En el caso concreto de Moyuela, el número de vecinos empadronados es de 251, a fecha de 27 de abril de 2022, "pero en invierno vivimos 80 personas, de una media de edad de 65 años". "Estamos en la UVI", ha asegurado el alcalde.

De acuerdo con estos datos, ha mostrado su expectación por las excavaciones, "a ver qué sale", ha declarado. "No se ha hecho nunca ninguna cata en La Malena, por lo que no se sabe nada, así que hasta que no se comience a excavar no sabremos la importancia del poblado". También ha planteado la posibilidad de conectar todos los puntos arqueológicos de la comarca para hacer una ruta.

FIRMA DEL CONVENIO

El acto de firma se realizará el próximo 4 de mayo a las 11.00 horas, en la sala Josefa Amar y Borbón del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, y contará con la presencia del rector de la institución educativa, José Antonio Mayoral; el alcalde de Moyuela, José Antonio Crespo; la directora del Instituto de Patrimonio y Humanidades, Concha Lomba.

Tras la firma del convenio se constituirá una comisión mixta con miembros de la Universidad y del Ayuntamiento, que será la encargada de determinar las acciones concretas a realizar en el municipio, así como el calendario y el seguimiento de las mismas. Se prevé empezar las labores de investigación y prospección del yacimiento de la Malena en 2022.

Asimismo, el alcalde de Moyuela ha apuntado que el Gobierno de Aragón está interesado en este proyecto, "y necesitamos ayuda económica". Crespo ha asegurado que la directora general de Patrimonio del Ejecutivo autonómico, Marisancho Menjón, también asistirá a la firma del convenio, "y eso es un paso importante".

En este sentido, ha lamentado: "Es necesario contar con la ayuda del Gobierno de Aragón porque los ayuntamientos de municipios tan pequeños no podemos hacer frente a este tipo de acciones".