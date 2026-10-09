Adjudicadas las obras de 12 viviendas de alquiler asequible en Albarracín destinadas a trabajadores del turismo

Las viviendas están incluidas en el programa ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’, que ejecuta la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALBARRACÍN (TERUEL), 9 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón, a través de la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), ha adjudicado las obras para construir 12 viviendas en Albarracín (Teruel), incluidas en el programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo', destinado a incrementar la oferta de vivienda pública de alquiler asequible en los municipios más turísticos de la comunidad autónoma.

La empresa ESFOR Project Manager, S.L. ha presentado la oferta mejor valorada para ejecutar los trabajos, cuyo un importe asciende a 2.394.590 euros, IVA incluido. Está previsto que las obras puedan comenzar en aproximadamente un mes y tendrán un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que su finalización se estima para mediados de 2018.

El programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo' busca facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible a los profesionales que trabajan en el sector turístico, como camareros, cocineros, recepcionistas de hotel o monitores de esquí, entre otros. El objetivo es que puedan aprovechar las oportunidades laborales que genera el turismo en Aragón sin que el coste del alquiler suponga una carga excesiva sobre sus salarios.