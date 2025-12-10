Administradas 60.000 de las 80.000 vacunas recibidas en Aragón contra la dermatosis nodular

Archivo - Aragón ha recibido 80.000 vacunas para proteger la cabaña bovina aragonesa frente a la dermatosis nodular contagiosa. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

TAMARITE DE LITERA (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, ha señalado que la Comunidad ha recibido algo más de 80.000 vacunas contra la dermatosis nodular, de las que se han administrado en torno a 60.000 en las zonas pertenecientes a las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) de Castejón de Sos, Graus y Tamarite de Litera, en la provincia de Huesca.

"Hemos vacunado a todas las vacas lecheras, continuamos vacunando a buen ritmo y calculamos que entre lo que queda de diciembre o un poquito de enero hayamos terminado esa vacunación", ha indicado Rincón en declaraciones a los medios durante una visita a la Granja San José, en Tamarite de Litera.

Ha recordado que, por el momento, no se ha registrado ningún caso de esta enfermedad en el ganado aragonés, aunque sí que hubo "alguna sospecha", y que Cataluña lleva ya "bastantes semanas" sin que se hayan detectado nuevos positivos, por lo que la situación actual es "de normalidad".

En todo caso, el Gobierno de Aragón continúa con su política de vacunación, haciéndose cargo de los costes de unas vacunas que ha facilitado el Ministerio de Agricultura, proporcionadas a su vez por la UE.

Rincón ha destacado que ha habido "una coordinación muy buena" tanto con el Estado como con la Generalitat y ha confiado en que "esta situación se quede así".

PESTE PORCINA AFRICANA

Preguntado por la peste porcina africana, el consejero ha explicado que la situación sigue sin cambios, sin ningún caso en España más allá de los detectados en la fauna salvaje en la Sierra de Collserola, en la provincia de Barcelona, que "siguen estando todos en la misma zona".

En este caso, sí que ha dicho que echa en falta una información que cree que "es necesaria", tanto por parte del Ministerio como de la Comunidad vecina, dado que Aragón es la principal productora de porcino.

Ha reiterado que apuesta por apoyar la caza de jabalíes, así como por las campañas de extremar la vigilancia y la precaución y por la elaboración de protocolos con los diferentes departamentos implicados.

La primera reunión del comité de expertos establecido para abordar esta crisis se ha convocado para este viernes y en ella participarán varias direcciones generales, así como el propio sector, la Universidad, la Federación de Caza o la empresa pública Sarga, que realizarán un anáisis periódico de la situación mientras esperan que el brote se contenga en Cataluña.

Por otro lado, ha vuelto a insistir en que se lleven a cabo "esfuerzos diplomáticos" para que los diferentes países acepten el principio de regionalización y sólo suspendan las importanciones de las regiones afectadas por el brote, como hacen China, la UE o Reino Unido.

Se ha referido especialmente a Japón y Filipinas, que aglutinan entre el 17 y el 18 por ciento de las exportaciones aragonesa, por encima de China, y en el caso del país nipón con productos de alto valor añadido, con lo que "interesa mucho continuar exportando allí".