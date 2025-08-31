Adrián García reina en casa en la décima edición del Trail Valle de Tena

Adrián García, de El Pueyo de Jaca (Huesca), cruza la meta de Panticosa en primer lugar en la prueba reina del 8k (80 kilómetros) del X Trail Valle de Tena celebrada este sábado en la localidad altoaragonesa. - TRAIL VALLE DE TENA

PANTICOSA (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

El X Trail Valle de Tena vivió la primera de sus dos jornadas con cifras de récord y un desenlace soñado: la victoria del local Adrián García en la modalidad más extrema, la 8K. Ante el calor de su gente y en un escenario que conoce como la palma de su mano, se impuso en los 80 kilómetros y 6.820 metros de desnivel positivo que colocan a esta prueba como una de las más duras del calendario nacional de montaña.

La salida nocturna, a las 5.00 horas, dibujaba un pelotón de 150 valientes dispuestos a enfrentarse a la alta montaña pirenaica. El Garmo Negro, los refugios de Bachimaña o Respomuso, los ibones Azules o el collado de Musales fueron testigos de este desafío extraordinario, que contaba con varios atletas de notable nivel.

Sin embargo, el factor campo --el conocimiento íntimo del terreno-- acabó decidiendo. Tras un primer envite del vasco Josu Hidalgo, el montañero de El Pueyo de Jaca --una pedanía de Panticosa-- fue imponiendo su zancada hasta cruzar en cabeza la meta, mientras sonaban las campanas y se desataba la ovación del público.

"Había soñado mil veces con poder ganar aquí, pero no me podía imaginar lo que se siente al entrar en la plaza de Panticosa. Estoy muy agradecido, especialmente a mi familia que es la que me aguanta todos los días y me ayuda a entrenar y a intentar rendir al máximo", compartió dsfondado en la meta.

La victoria, con un tiempo de 13:31:49, fue la guinda de una jornada que quedará grabada en la historia, con récord de participantes y una meteorología perfecta.

El segundo en la llegada fue el propio Josu Hidalgo, con 13:50:38, mientras que Marco Longares fue tercero con 14:05:06.

Si la categoría masculina tuvo un claro protagonista, lo mismo ocurrió en la 8K femenina, en la que Lurdes Palao comandó la prueba de principio a fin. La corredora del equipo OS2O suma así su segundo triunfo después del conseguido en 2019.

"No me podía imaginar un mejor regalo de cumpleaños que esta carrera. Ha sido durísima, especialmente la última parte", reconoció la valenciana, residente en Benasque, que paró el crono en 16:53:17 en el día que cumplía 34 años.

En segundo lugar llegó a Panticosa Amaya Larreategui, quien firmó una carrera de menos a más y acabó con un tiempo de 17:06:27.

LA 8K RELEVOS SE CONSOLIDA

Sobre el mismo trazado y desde la misma hora se desarrolló la prueba por equipos, una propuesta que nació de manera un tanto experimental en la última edición, y que este año ha crecido con categorías masculina, femenina y mixta, y alrededor de 150 participantes.

En la 8K-R tres relevistas se dividen el recorrido de 80 kilómetros con los pasos de testigo en el refugio de La Casa de Piedra (km 24) y Sallent de Gállego (km 54). Una modalidad en la que la estrategia y el compañerismo son la clave para llegar a meta lo antes posible.

Los primeros que lo consiguieron fueron los guipuzcoanos del Goierri Garaia Atletismo (Beñat, Oliver y Carlos Antonio), vencedores masculinos con 11:54:09.

En categoría mixta se impuso el OS2O Trail Team (Raúl, Álvaro y Laura) con 12:28:12 y en la femenina el Zero Lujos Eroski Basik (Nahia, Uxue y María) con 14:25:11.

4K: MARTÍ LÁZARO Y y AINHOA INTXAUSTI

La tercera prueba en salir este sábado, aunque la primera en terminar, fue la 4K. El conocido como "el maratón por montaña más bonito de España" partió desde el Balneario de Panticosa a las 8.00 horas, con 43 kilómetros y 3.600 metros positivos de desnivel por delante.

En categoría masculina, el más fuerte fue Martí Lázaro, que marcó el ritmo desde la primera gran subida al Garmo Negro, que coronó en tan solo 1 hora y 13 minutos. A partir de ahí, el andorrano supo gestionar la ventaja tanto en los tramos más técnicos, como en los más fáciles y rápidos. De hecho, estuvo cerca de batir el récord de la prueba en manos del campeón del mundo, Luis Alberto Hernando, desde 2022. Finalmente, se quedó a 3 minutos con sus 5:47:13.

"Este verano el objetivo era hacer carreras bonitas, técnicas, con mucha roca... Tuve la suerte de ganar en el Aneto y ahora también aquí, así que no puedo estar más satisfecho. Además del recorrido me gustaría destacar a la organización, ha sido todo de 10", apuntó el vencedor.

En el grupo de perseguidores, sí que hubo un constante baile de posiciones hasta que Asier Labairu se asentó en la segunda posición con la que llegó al final en 5:55:39. El tercer cajón del podio lo ocupó Imanol Kañamares Muguerza con 6:05:29.

La emoción también estuvo servida en la clasificación femenina, donde la guipuzcoana Ainhoa Intxausti completó una actuación brillante. Con gran regularidad, fue escalando posiciones hasta situarse en cabeza en el ascenso al Collado de Musales. Desde ahí no soltó el liderato, hasta detener el reloj en la plaza de Panticosa en 7:17:31.

Por su parte, Queralt Riba fue segunda con 7:33:42 y la vasca Sonia López tercera con 7:42:32.

Con las tres pruebas más largas prácticamente resueltas, aunque los corredores de la 8K tenían hasta las 6.00 horas de este domingo para cruzar la meta, en esta jornada se disputan las carreras 2K (20 km, 1.230 m+), 1K (11 km, 620 m+) y 0,5K (5,5 km y 273 m+), que pondrán el broche a la décima edición del Trail Valle de Tena.