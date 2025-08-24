Aemet eleva a naranja el aviso en el Bajo Aragón ante el riesgo de tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento

Vista de Alcañiz, localidad turolense del Bajo Aragón en la que este domingo hay aviso nivel naranja por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón ha informado de que Agencia Estatal de Meteorología --Aemet-- ha emitido para este domingo un aviso nivel naranja por tormentas en el Bajo Aragón entre las 14.00 horas y la medianoche, mientras mantiene el aviso de nivel amarillo para casi todo el resto de Aragón.

La indicación de la Aemet previene del riesgo importante --entre un 40% y un 70%-- de que en el Bajo Aragón se registren tormentas que pueden dejar acumulados de hasta 20 litros en una hora y que también pueden ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Además, se mantiene el aviso amarillo por lluvias y tormentas en provincias de Huesca y Teruel, Cinco Villas y Ribera del Ebro entre las 14.00 horas y las 23.59.