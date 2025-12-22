El Aeropuerto de Teruel renueva su imagen para afrontar la expansión de los próximos años

1038216.1.260.149.20251222151522 El último consejo del año ha dado luz verde a la nueva imagen del Aeropuerto de Teruel. - AEROPUERTO DE TERUEL

TERUEL 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Teruel renueva su imagen para que resulte más clara, más sólida y más identificada con el territorio para una etapa de expansión y crecimiento. La infraestructura turolense deja atrás la denominación 'Plata' y renueva su imagen de marca para acompasarla con el actual periodo de consolidación y dinamismo que está experimentando la principal infraestructura aeroportuaria industrial de Europa.

El Consejo Rector ha dado este lunes luz verde a esta evolución de la imagen de marca para lo que es ya el principal centro de generación de empleo de la provincia de Teruel, además de un foco para la atracción de talento regional, nacional e internacional.

Una realidad que cuenta desde este lunes con una nueva expresión gráfica plasmada en un nuevo logotipo, presidido por las dos letras que conforman el acrónimo de Aeropuerto de Teruel, la A y la T, que a partir de este momento se irá incorporando a todos los documentos y que pronto presidirá el edificio de la terminal, sede del aeropuerto, ahora en fase de obras para incrementar su superficie.

La nueva imagen es el fiel reflejo de una infraestructura que se ha hecho grande, de un equipo que no deja de mejorar y de un lugar que se ha convertido en referencia mundial de la industria aeronáutica y del sector aeroespacial.

Ello gracias a las empresas instaladas en el aeropuerto, dedicadas al estacionamiento, desmantelamiento y reciclaje de aeronaves, a la pintura de aviones, a la producción de HAPS de ala fija, a la formación de pilotos de aviones, al almacenaje de componentes, además de otras actividades que están por llegar como la fabricación de dirigibles estratosféricos y nuevas líneas de negocio que están por llegar en los próximos meses y en los años sucesivos.

FIN A UN 2025 EN PLENO PROCESO DE EXPANSIÓN

El Aeropuerto de Teruel cierra el año 2025 en pleno proceso de expansión de sus instalaciones, con la ampliación de la campa de estacionamiento de aviones Fase V a punto de finalizarse, que dará cabida a entre 70 y 140 aeronaves, según su tamaño; la obra en marcha de ampliación de la sede, la construcción del segundo hangar de IAC ya en marcha, la urbanización de la parcela de AIR en el nuevo PIGA y la ejecución del gran hangar y nave de producción para dirigibles estratosféricos, cuyas estructuras ya son visibles, que será una realidad en diciembre de 2026.

Las 15 empresas que actualmente trabajan en el Aeropuerto de Teruel generan un total de 850 empleos directos y unos 1.700 indirectos y provocan un impacto económico anual de 60 millones de euros en Teruel y su entorno.