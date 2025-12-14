Agricultura abona más de 4,3 millones en ayudas de la PAC a Zonas con Limitaciones Naturales (ZLN)

El Departamento de Agricultura abona más de 4,3 millones en ayudas de la PAC a zonas con limitaciones naturales. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha ingresado el importe correspondiente a los pagos de la PAC para Zonas con Limitaciones Naturales u Otras Limitaciones Específicas --zonas de no montaña--.

Este pago, que no se bonificaba desde hace cinco años y que el Departamento estableció como prioridad, beneficia a 3.410 agricultores y ganaderos de la Comunidad, con un importe total de 4.339.273,89 euros.

Estas ayudas están dirigidas a explotaciones situadas en áreas con condiciones especiales que dificultan la actividad agraria y tienen como objetivo garantizar la viabilidad económica, la fijación de población y el desarrollo sostenible del medio rural aragonés.

El director general de Producción Agraria, Carlos Calvo, ha destacado que "este año, el departamento puso como uno de sus objetivos prioritarios que se volviera a recuperar este pago".

Además, Calvo ha añadido que "son fondos del pasado Plan de Desarrollo Rural (PDR) y debían ser ingresados antes del 31 de diciembre de este año y así vuelven a recuperar una ayuda que llevaban cinco años sin poder percibir".

CASI 240 MILLONES DE EUROS ABONADOS DESDE OCTUBRE

El pago efectuado se suma a los dos grandes desembolsos realizados desde el pasado mes de octubre, correspondientes a la Política Agraria Común (PAC), que han supuesto más de 217 millones de euros en anticipos el pasado 24 octubre, el anticipo más rápido de la historia de la PAC en Aragón, y otros 18 millones, también en anticipos en noviembre.

Calvo ha subrayado que "en apenas dos meses hemos inyectado casi 240 millones de euros al sector agrario aragonés. Es una cifra histórica que demuestra el compromiso del Departamento con los agricultores y los ganaderos, pilares fundamentales de nuestra economía y de nuestro medio rural".

COMPROMISO CON LA LIQUIDEZ Y ESTABILIDAD DEL SECTOR

El director general ha insistido en la importancia de estos pagos para garantizar la liquidez de las explotaciones en un momento clave: "estas subvenciones son esenciales para mantener la actividad en zonas con limitaciones naturales, donde producir es más difícil y costoso. Con ellas, aseguramos que nuestros agricultores y ganaderos puedan seguir trabajando y contribuyendo al equilibrio territorial".

El Departamento recuerda que estos pagos se integran en un esfuerzo coordinado y sostenido para asegurar la estabilidad económica del sector agrario aragonés.

Con este marco de trabajo, el Gobierno de Aragón reafirma su compromiso de dar certidumbre financiera, mejorar la capacidad de inversión de agricultores y ganaderos y consolidar un medio rural vivo, competitivo y esencial para el equilibrio territorial de la Comunidad.