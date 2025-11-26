Agricultura impulsa la modernización en la normativa de recogida y almacenamiento de cadáveres animales

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación impulsa la modernización en la normativa de recogida y almacenamiento de cadáveres animales. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha dado un nuevo paso en su estrategia de modernización del sector primario al iniciar el periodo de información pública de la orden que actualizará la normativa sobre la recogida y transporte de los cadáveres de animales en las explotaciones ganaderas.

Se trata de una modificación que permitirá extender el uso de sistemas de almacenamiento refrigerado a todas las especies ganaderas, una demanda creciente del sector y una mejora que facilitará una gestión más higiénica, segura y adaptada a los avances actuales y las últimas normativas en bioseguridad. Hasta ahora, estos dispositivos solo estaban permitidos en explotaciones avícolas y de conejos.

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha subrayado que este cambio "sitúa a Aragón en una posición avanzada respecto a otras comunidades. La producción ganadera ha evolucionado de forma notable en los últimos años y nuestra normativa debe ir al mismo ritmo". Además, Lanza ha añadido que "esta modificación aporta herramientas modernas y seguras para la gestión de los subproductos animales y refuerza el liderazgo de Aragón en materia sanitaria".

El Departamento ha destacado que el almacenamiento refrigerado mantiene los restos animales en condiciones óptimas hasta su recogida, reduce olores y minimiza riesgos de propagación de enfermedades, permitiendo además una gestión más eficiente al disminuir la frecuencia de recogidas.

Lanza ha explicado que "el almacenamiento refrigerado es un sistema eficaz para mantener la higiene y reducir riesgos sanitarios. Ampliarlo a todas las especies es un paso lógico y necesario para reforzar la bioseguridad en las explotaciones aragonesas", señalando que esta medida responde a la apuesta del Ejecutivo por un sector más seguro, competitivo y preparado para los retos actuales.

El proyecto se somete ahora a información pública para que ganaderos, entidades y ciudadanos puedan consultar el texto y aportar sus observaciones. En paralelo, se ha activado el trámite de audiencia a los agentes implicados, reforzando la transparencia y la participación en la elaboración de la norma.

La directora general ha insistido en que este proceso demuestra el compromiso del Departamento con el diálogo y la mejora continua: "queremos que el sector trabaje con certezas. Por eso abrimos un proceso participativo y transparente, que permitirá perfilar una norma más eficaz y totalmente adaptada a las necesidades actuales del campo aragonés".