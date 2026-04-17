Agricultura impulsa la modernización del sector con más de 3,4 millones de euros en ayudas

Las inversiones subvencionadas permiten la implantación de soluciones innovadoras en las explotaciones agrícolas y ganaderas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha ejecutado el pago de 3.417.741,27 euros a un total de 50 beneficiarios dentro de la convocatoria de subvenciones destinadas a la aplicación de agricultura y ganadería de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agroganadero.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation EU, y tienen como objetivo avanzar en la modernización del sector primario aragonés mediante la incorporación de nuevas tecnologías, la mejora de la eficiencia energética y el impulso de modelos productivos más sostenibles.

Las inversiones subvencionadas permiten la implantación de soluciones innovadoras en las explotaciones agrícolas y ganaderas, favoreciendo la digitalización, la optimización de recursos y la mejora de la competitividad en un contexto cada vez más exigente.

El director general de Desarrollo Rural, José Manuel Cruz, ha destacado que "hemos certificado el pago de más de 3,4 millones de euros que llegan directamente a 50 explotaciones aragonesas, lo que supone un respaldo concreto y medible al proceso de modernización del sector primario".

Cruz ha subrayado que "estas ayudas permiten financiar inversiones clave en tecnología 4.0, con proyectos que en algunos casos superan los 100.000 euros por beneficiario, lo que refleja la apuesta decidida por explotaciones más eficientes, digitalizadas y sostenibles". En este sentido, ha añadido que "el conjunto de las actuaciones responde a una estrategia clara: mejorar la productividad y al mismo tiempo reducir costes y consumo energético, reforzando la viabilidad económica del sector agroganadero aragonés".

El proceso de concesión y pago ha incluido la verificación de todas las solicitudes y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, garantizando la correcta ejecución de las inversiones y la adecuada justificación de las ayudas. En los casos de mayor importe, se han realizado además comprobaciones materiales específicas de las inversiones.

Con esta línea de ayudas, el Gobierno de Aragón refuerza su compromiso con el desarrollo rural y con el futuro del sector primario, apoyando la incorporación de innovación y tecnología como palancas clave para fijar población, generar empleo y dinamizar el territorio.