Ampliado hasta el 15 de mayo el plazo para tramitar la Solicitud Única de la PAC

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LOGROÑO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, y Medio Ambiente ha anunciado la ampliación del plazo de presentación de la Solicitud Única de la Política Agrícola Común (PAC) para la campaña 2026/27 en nuestra Comunidad Autónoma hasta el próximo 15 de mayo.

De este modo, La Rioja hace uso de lo dispuesto en el Real Decreto 1048/2022 y, dentro de los límites establecidos en la normativa vigente, permitirá que los agricultores y ganaderos riojanos cuenten con quince días más para tramitar las ayudas.

En este sentido, y tras analizar los datos y la evolución de la campaña a día de hoy, se considera necesaria la ampliación del plazo de presentación de la Solicitud Única de la PAC 2026 hasta el día 15 de mayo, una decisión que se va comunicar oficialmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del FEGA.

La nueva campaña de ayudas de la PAC 2026, que arrancó el pasado 1 de febrero, incorpora algunas novedades respecto a ejercicios anteriores con el fin de adecuarse a los cambios normativos. A falta de 13 días para que se cumpla el plazo del 30 de abril inicialmente fijado, la Consejería ha registrado en torno al 57 % del total de las solicitudes previstas.

La Solicitud Única beneficia en La Rioja cada año a cerca de 4.500 agricultores y ganaderos riojanos que, gracias a estas ayudas, percibirán unos 35 millones de euros en ayudas directas destinadas a facilitar la viabilidad de las explotaciones riojanas. Entre otras líneas, se encuentran la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la ayuda redistributiva complementaria, las agroambientales y los ecorregímenes.

La ampliación será objeto de la correspondiente resolución, y publicación en el Boletín Oficial de La Rioja en los próximos días. El Ejecutivo riojano recomienda a todos los interesados que aún no hayan realizado el trámite que contacten con las entidades colaboradoras para presentar sus solicitudes únicas en el plazo establecido, evitando colapsos en los últimos días y posibles penalizaciones.