Guerra Irán | Directo: EEUU asegura haber bloqueado los puertos iraníes y "paralizado por completo" su comercio

Europa Press Internacional
Actualizado: miércoles, 15 abril 2026 8:03
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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS -

   El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha asegurado este martes haber bloqueado los puertos de Irán, así como "paralizado por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar.

   "En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar", ha subrayado el CENTCOM en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde ha estimado que "el 90% de la economía" de Teherán depende del comercio internacional por mar.

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