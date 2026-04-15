Guerra Irán | Directo: EEUU asegura haber bloqueado los puertos iraníes y "paralizado por completo" su comercio

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS -

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha asegurado este martes haber bloqueado los puertos de Irán, así como "paralizado por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar.

"En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar", ha subrayado el CENTCOM en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde ha estimado que "el 90% de la economía" de Teherán depende del comercio internacional por mar.

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán: