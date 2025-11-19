Aladrén (Zaragoza) celebrará el 25N y San Clemente con los conciertos de Komando Komare y The Hot Tubes

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, y la alcaldesa de Aladrén, Rosana Moreno. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Aladrén, en la Comarca zaragozana del Campo de Cariñena, celebrará este fin de semana la festividad de San Clemente y ha programado, coincidiendo también con la proximidad del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los conciertos de las zaragozanas Komando Komare y del grupo de versiones The Hot Tubes.

La actuación de Komando Komare está subvencionada con las ayudas del Plan de Igualdad para Todos y Todas de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), mientras que el de The Hot Tubes está financiado con cargo al Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) de la misma institución.

La programación cultural de este fin de semana se ha presentado este miércoles en la institución provincial con la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, y la alcaldesa de Aladrén, Rosana Moreno.

Lázaro ha celebrado la "apuesta decidida" del Ayuntamiento de Aladrén, que tiene la cultura "como vehículo para cambiar la realidad y mejorarla a través de la igualdad" con actividades como estas, financiadas por diversos planes de la DPZ.

Por su parte, la alcaldesa ha incidido en que los recursos del municipio, que cuenta tan solo con 62 habitantes, son "muy limitados", por lo que aprovecha las subvenciones de la institución provincial para "estirar el dinero" como puede.

En un pueblo donde los escasos recursos obligan a contar con una secretaria sólo cinco horas a la semana o con un alguacil cinco horas al día porque "no tenemos dinero para contratarlo ocho", estas actividades requieren "mucho trabajo", ha explicado.

En cualquier caso, "por muy pequeños que seamos, tenemos estas ayudas de Diputación y tenemos que sacar adelante la cultura", ha indicado Moreno, quien ha expresado su deseo de que estas actividades sirvan para fomentar la convivencia vecinal y para recibir a gente de otros municipios de la comarca y de zonas cercanas, ya que son gratuitas y en Aladrén están "deseando compartir".

PROGRAMA DE ACTOS

El programa de actos se iniciará este viernes, 21 de noviembre, a las 18.00 horas, con un taller de croché en el teleclub. El sábado, el día comenzará con una misa en honor a San Clemente, seguida de una comida popular en el frontón y, a las 17.30 horas, la presentación del cómic 'Cuentos y leyendas', en torno a leyendas de los 14 municipios del Campo de Cariñena y que, en el caso de Aladrén, su capítulo está dedicado a la figura de Santiago Andrés, fallecido recientemente de forma inesperada, que contribuyó con su revista a difundir la cultura del pueblo.

El concierto de Komando Komare será a las 19.00 horas, mientras que el turno de The Hot Tubes llegará por la noche, a las 23.30 horas.

Komando Komare nace en 2019 en unas jornadas del 8M en Zaragoza con cuatro integrantes ya consolidadas en la escena musical zaragozana --China Chana, D'Colorao y Almendra Garrapiñada--. Tras ellas, fueron incorporando integrantes, mujeres aficionadas y profesionales del flamenco, que rara vez tienen la oportunidad de compartir escenario.

Estas mujeres desarrollan un repertorio de temas propios y versiones enfocados en la figura de la mujer, como autora, intérprete o protagonista, homenajeando a las grandes figuras femeninas del género flamenco como Lole Montoya, Mayte Martín, Las Grecas, Rocío Jurado o de otros estilos más modernos como La Mala Rodríguez o Aretha Franklin.

El concierto se concibe como "una explosión de energía" donde disfrutar del flamenco tradicional --bulerías, alegrías, tangos--, junto al hip hop, el soul o las coplas por rumbas, abordando temas y letras comprometidas con la problemática a la que se enfrentan cada día las mujeres y transmitiendo superación, fuerza y alegría.

The Hot Tubes es un grupo de versiones nacido a finales de 2010 en Madrid con la intención de plasmar en directo los temas más trascendentales del pop rock nacional e internacional de la mano de músicos que son referencia por sus trabajos en el panorama musical español. En este camino, han realizado más de mil actuaciones.

La banda está formada por músicos consagrados en el panorama nacional e internacional, con miembros que han tocado con Burning, The Refrescos, The Locos, Tequila, Garaje Jack, Coque Malla, Alejo Stivel, Antonio Flores, Manolo Tena, Ska-P, Melendi, Dani Martín o Dani Fernández, y cuentan con un repertorio de más de 200 canciones.