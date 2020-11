Albert Rivera dice que "esto es peor de lo que advertimos" y que Cs avisó de Sánchez pactaría "con toda la banda"

ZARAGOZA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Cs, Albert Rivera, ha criticado este jueves, en Zaragoza, el acuerdo alcanzado por el Gobierno de España con Bildu --a la que ha denominado Batasuna-- para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, afirmando que "esto es peor de lo que advertimo. Ha añadido que Cs avisó de que el presidente, Pedro Sánchez, "iba a pactar con toda la banda" y ahora "están todos", hasta "el trombón", también ERC y, en el Gobierno, Podemos.

Rivera, actualmente abogado en ejercicio, ha presentado su nuevo libro, 'Un ciudadano libre' en un acto organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) en la capital aragonesa y retransmitido por 'streaming', donde ha dicho que "la única buena noticia" es que él se ha marchado de la política, por lo que ahora no tiene que hacer lo que no cree que no tiene que hacer.

"Yo no aguanto ni un minuto apoyando cosas en las que no creo", ha proclamado, añadiendo que "uno puede ser laxo, pero tiene que tener dignidad", tras lo que ha indicado que, en política, le ha ocurrido que cumplir su palabra le ha costado la dimisión.