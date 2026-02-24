Alberto Portera: El neurólogo que filmó a artistas, ahora en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza

El director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón; el director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March, Manuel Fontán del Junco; y la comisaria de la exposición, Alicia Chillida. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos (IAACC) Pablo Serrano de Zaragoza acoge la exposición 'Archivo Portera 1928-2019', que destaca la faceta cinematográfica del neurólogo caspolino Alberto Portera, un hombre "al servicio de la sociedad" que fue "amigo y médico" de un buen número de artistas, a los que filmó en algunas de sus películas, componiendo documentos audiovisuales "de un valor incalculable".

La muestra, que se ha exhibido antes en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca y en el Museo de la Fundación Juan March de Palma, se ha presentado este martes en rueda de prensa con el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón; el director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March, Manuel Fontán del Junco; y la comisaria, Alicia Chillida.

Alberto Portera (Caspe, Zaragoza 1928-Madrid 2019) fue catedrático de Neurología, estuvo al frente de unidades clínicas en hospitales públicos como el 12 de Octubre de Madrid y, en un viaje a París, coincidió con artistas como Eduardo Chillida, Pablo Palazuelo o Narciso Yepes. Apasionado por el arte y por su relación con la actividad cerebral, fue autor de una serie de películas y filmaciones en las que grabó a algunos creadores entre los años 60 y 90.

La investigación que ha dado lugar a la muestra ha trabajado sobre una veintena de cintas en súper-8 y víceo, protagonizadas por pintores, escultores, cineastas, actrices, críticos o arquitectos como Bonifacio Alonso, José Guerrero, Charles y Geraldine Chaplin, Martín Chirino, Amadeo Gabino, Manolo Millares, Manuel H. Mompó, Antonio Saura, Asger Jorn, Carlos Saura, Pablo Serrano o Antonio Fernández Alba. Junto a ellas, se exponen algunas obras que formaron parte de su colección de arte, sus escritos --algunos de ellos inéditos-- y su archivo fotográfico y personal, así como documentos que muestran la relación que tenía con la intelectualidad de la época.

Más allá del valor estético de la obra de arte, Portera se interesó por el sentimiento y la pasión con los que el artista crea y el impulso que le lleva a descubrir algo nuevo, un momento que recoge con su cámara, que filma a los artistas durante el proceso mismo de su creación.

La comisaria de la muestra, Alicia Chilllida, ha asegurado que traer esta exposición a la tierra natal de Portera tiene "un significado muy especial".

UN HOMBRE "APASIONADO"

Ha destacado que el médico, "tan apasionado por la ciencia", tuvo siempre tiempo para "desdoblarse" y dedicarse a admirar el arte "con una pasión desmedida", resaltando su "brillo" y que era una persona "extremadamente generosa", "muy protagonista" y a la vez "muy inteligente" y "apasionado".

"Hay algo que es importante y es cómo él instiga públicamente a convivir con el arte, a la importancia del arte como fenómeno creador de un caudal mental que eleva la conciencia del ser humano", ha añadido.

En el archivo, ocupan un lugar especial sus películas, en las que se dedicaba a filmar a sus múltiples amigos artistas --ya desde muy joven se acercó al Grupo Pórtico-- o su admiración por otro neurólogo aragonés, Santiago Ramón y Cajal.

Chillida ha subrayado que, en todo caso, lo que se conoce del archivo de Alberto Portera es sólo "la punta del iceberg", por lo que es muy atractivo para estudiantes e investigadores, tanto de Medicina como de Arte.

El recorrido comienza con una escultura realizada por Pablo Serrano a Portera y continúa con fondos documentales varios y sus películas, entre las que destaca 'Una película de Alberto Portera', compuesta íntegramente a través de las grabaciones del neurólogo, y 'La Cara B', un trabajo del cineasta David Plaza.

UN ARCHIVO EN ESTUDIO

El archivo sigue en constante estudio, ha indicado el representante de la Fundación Juan March, y contiene, por ejemplo, dos guiones de películas que nunca llegó a culminar, poesías con autoría por determinar o algunas de sus ponencias académicas, entre otros documentos.

Así, esta exposición forma parte de un proyecto mayor que busca conservar y dar a conocer todo el legado del médico caspolino, y no es la primera colaboración entre el IAACC Pablo Serrano y la Fundación Juan March.

De hecho, ambas instituciones trabajan en un nuevo proyecto sobre Pablo Serrano y su relación con Cuenca, la Bienal de Venecia de 1962 y el pintor Fernando Zóbel, que está previsto que pase por Huesca, Cuenca y Palma.

Manuel Fontán del Junco ha apuntado también que, mientras "en culturas civilizadas como la nuestra, la gente no va por ahí fundiendo esculturas, quemando serigrafías o destrozando óleos", los documentos, aunque son "muy importantes" porque son "las fuentes de la historia", tienden a perderse o desconsiderarse, motivo por el que se han esmerado en conservar este legado.

Por su parte, el director del Museo ha incidido en el interés por recuperar en Aragón la figura de Alberto Portera, quien pese a desarrollar buena parte de su carrera fuera, "siguió manteniendo una fuerte relación con su tierra".