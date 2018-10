El alcalde afirma que la decisión del TACPA es el último capítulo del Parking Norte de la Expo

Publicado 12/09/2018 11:16:27 CET

ZARAGOZA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha manifestado que la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) al inadmitir el recurso especial presentado por la empresa Torero 2000 al procedimiento de licitación de la explotación del Parking Norte de Zaragoza durante las Fiestas del Pilar 2018, "es el último capítulo".

El TACPA ha señalado que no cabe admitir el recurso especial previsto en la Ley de Contratos del Sector Público porque no se alcanza el umbral económico previsto en la misma para admitirlo. "Por lo tanto, nos encontramos ante un negocio no susceptible de recurso especial por razón de la cuantía y procede, en consecuencia, declarar la inadmisión del recurso sin entrar a examinar los demás requisitos de acceso ni los argumentos de fondo aducidos en el mismo".

Tras esta decisión se ha podido reunir la Mesa de Contratación para adjudicar la ocupación y utilización de unos terrenos destinados al montaje, explotación y programación de actividades culturales, artísticas, recreativas, festivas, de ocio y las de hostelería directamente a ellas vinculadas en un recinto a ubicar en parte de terrenos sitos en el área 4 del Polígono Actur Puente de Santiago, promovido por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural.

"Esperamos que se adjudique a la mejor oferta y luego podamos trabajar para que estas fiestas tengan el reconocimiento de los jóvenes y seguimos con el objetivo de buscar la mejor prestación y de calidad de los servicios", ha dicho el alcalde.

Según el decreto de espectáculos públicos de Aragón, la empresa que resulte adjudicataria tiene de plazo hasta el día 26 de septiembre (quince días antes del inicio de las actuaciones) para levantar la instalación que tiene un aforo de hasta 45.000 personas para las fiestas del Pilar, que se celebran del 6 al 15 de octubre.