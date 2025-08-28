El alcalde de Aínsa agradece a la revista National Geographic su nominación a los premios + Historia

Archivo - Aumenta el interés por las visitas guiadas en Aínsa, en un verano "atípico" con menos visitantes. - EUROPA PRESS - Archivo

AÍNSA (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, ha agradecido a la revista National Geographic su nominación a los premios + Historia, creados desde esta publicación, que reconocen el trasfondo histórico de la villa medieval.

El objetivo es reconocer la labor que realizan todo tipo de entidades para preservar y dar a conocer la cultura y la historia de diferentes lugares de España, y para ello serán los lectores quienes emitan sus votos hasta el próximo 12 de octubre en las seis categorías establecidas.

"Estamos muy agradecidos a la revista por la nominación", ya que entiende que es "una manera de hacernos eco de nuestro patrimonio ante un público especializado que sabrá reconocer el valor y el trasfondo histórico de nuestra villa medieval", ha manifestado Pueyo.

El alcalde ha subrayado que el casco antiguo de Aínsa es un Bien de Interés Cultural que cada año atrae a cientos de miles de visitantes, y "en él hemos invertido en los últimos años, y gracias a los talleres experienciales del INAEM, más de un millón de euros para la mejora y la rehabilitación del entorno de la muralla".

En la actualidad tanto, turistas como habitantes disfrutan de esta villa medieval, pues se trata de uno de los enclaves "más importantes en los inicios de la reconquista en el siglo VIII y desde donde se fueron ganando posiciones para seguir creando el Reino de Aragón y a la postre lo que sería después el Reino de España".

De esta forma, la localidad oscense compite en la categoría 'Mejor conservación de casco histórico amurallado' y se puede votar hasta el próximo 12 de octubre y lo hace con Ciudad Rodrigo (Salamanca), Besalú (Girona), Trujillo (Cáceres) y Dalt Vila (Ibiza).

En esta categoría, tal y como especifican desde la organización, se premia a aquellos ayuntamientos de ciudades o pueblos españoles amurallados que hayan dotado a su casco histórico de los elementos suficientes para que éste se revalorice y constituya un recorrido interesante y clave para reconocer determinado período de la historia de España.