El alcalde asegura que en breve se firmará el convenio económico bilateral con el Gobierno de Aragón

ZARAGOZA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha avanzado que, en breve, se firmará el convenio económico bilateral con el Gobierno de Aragón, por importe de 20 millones anuales, desde 2021 a 2024, y una vez suscrito se retirarán los procedimientos judiciales en relación a los edificios de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar.

Será el primer convenio económico bilateral de financiación para el periodo 2021-2024, previsto en la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón. Es uno de los acuerdos alcanzados en la reunión de la Comisión Bilateral del pasado 29 de noviembre entre el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán; y el alcalde de Zaragoza.

En el pleno municipal el alcalde ha comparecido, a petición propia, para informar de este acuerdo. Azcón ha comentado que el convenio aporta un "marco estable" de financiación, mejora de las aportaciones del Gobierno de Aragón y es un logro fruto del trabajo y acuerdo entre ambos gobiernos.

En su intervención ha dicho: "Desde nuestro punto de vista se ha centrado en sacar adelante los puntos en los que se podía avanzar y se da respuesta a los problemas de los zaragozanos y aragoneses".

El concejal no adscrito, Ignacio Magaña, ha agradecido que el alcalde haya querido comparecer para dar explicaciones de la comisión bilateral dado el interés general que tiene para los ciudadanos. "Me congratulo de que vaya avanzado y desatascando aspectos beneficiosos para los ciudadanos". Ha sido su primera intervención, que ha sido telemática, después de ser expulsado del grupo del PSOE tras ser detenido acusado por violencia de género.

INSUFICIENTE

El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha estimado que el acuerdo es "claramente insuficiente" porque no cubre "ni de lejos" el coste de todos los servicios de las competencias impropias, que con la Ley de capitalidad pasaron a ser propias, pero sin atender al coste real porque superan los 130 millones de euros anuales, ha cifrado.

Sobre la retirada de los recursos judiciales ha observado que el Consistorio no está siendo correspondido por el Gobierno de Aragón en su respuesta a las ayudas a la hostelería o el turismo.

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha apuntado que es una "buena noticia" que lleguen 112 millones en 4 años gracias a la Ley de capitalidad y otras formas de relacionarse. Ha opinado que "es bueno" que se hagan viviendas públicas en el distrito de Casablanca y Torreramona, al tiempo que ha reiterado el interés en que sean de alquiler.

Sobre los 7 millones de euros más previstos de ingresos por el IBI y los más de 120 millones sin ejecutar, Rivarés ha considerado que se tendría que haber invertido ha reclamado que se destinen a mejorar los servicios públicos.

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha argumentado que la judicialización es un fracaso de la política y este Gobierno municipal PP-Ciudadanos "no ha demostrado" capacidad negociadora. "Es un fracaso porque sobre las 500 viviendas para jóvenes no hay nada de nada, pero ya han vendido humo".

Además, ha lamentado que el alcalde haga "tan poco esfuerzo" por defender los intereses de Aragón y ha añadido que ha sido un "ejercicio más de propaganda" de este equipo de gobierno.

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, ha explicado que el Ayuntamiento en distintos mandatos ha estado sometido a un ninguneo por el Gobierno de Aragón. Ha precisado que el firmar la Ley de capitalidad no supone que Cs esté a favor, sino en contra, pero es el marco jurídico que hay. Ha mencionado que el convenio económico se firmará cinco años después de aprobar la ley.

Sara Fernández ha añadido que desde el Gobierno de Aragón se "ningunea" a los zaragozanos con los fondos europeos y se cercenan los derechos de los ciudadanos de la ciudad.

LA PALABRA ES LEY

La portavoz del grupo municipal del PP, Maria Navarro, ha indicado que hay documentos firmados por todos los grupos municipales a favor de que fueran 50 millones de fondo de capitalidad y casi 100 millones en competencias impropias. Frente a los 63 millones de euros anteriores ahora serán 80 millones en 4 años del convenio económico por lo que "se mejora" la financiación del Ayuntamiento de Zaragoza.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha respondido a las críticas de Ciudadanos al decir que los criterios del reparto de las subvenciones vienen de Europa.

Azcón ha replicado a Ranera que "no ha podido estar más desafortunada" al exponer que al Ayuntamiento de Vigo llegarán 2 millones de euros de subvención directa del Gobierno de España "porque el alcalde es socialista", mientras que a Zaragoza no llegará un euro. "Es un "escándalo", ha sentenciado.

Para el alcalde este convenio es "mejor" que el que se negoció en el anterior mandato y sobre financiación ha comentado que Lambán le ha dado el compromiso de mejorar el fondo de capitalidad. "Quiero creer en la palabra porque es importante que valga y cuando se tienes responsabilidades de Gobierno la palabra es ley".

El alcalde le ha pedido al grupo municipal del PSOE que hagan la oposición y no el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. "El que el PSOE no cumpla las recomendaciones sanitarias no se ha visto en España", ha asegurado, en referencia a que hayan acudido los 10 concejales socialistas al pleno que se celebra este miércoles, cuando un informe médico solicita dos ediles por grupo a lo que el PSOE reclamaba proporcionalidad.

"Se pasan esa normativa para prevenir el Covid por el arco de triunfo. A qué se dedican justo antes de Navidad cuando la gente tiene miedo y dicen que no cumplen la normativa", les ha preguntado Azcón para advertirles "de este error se van a acordar".