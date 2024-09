El alcalde de Mora de Rubielos lamenta el "halo de desinformación" sobre la llegada de más de cien inmigrantes

ZARAGOZA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mora de Rubielos, Hugo Arquímedes Ríos Navarro, ha lamentado el "halo de desinformación y falsa información sobre si eran menas" que ha surgido en torno a la llegada de más de cien inmigrantes subsaharianos procedentes de las Islas Canarias.

"La noticia --ha observado-- ha ido demasiado rápido y en diez días, aquí, todo se ha disparado y no se digerido el tema por parte de los vecinos". Toda la población que tiene una segunda residencia estaba en la localidad cuando se conoció la noticia y "se han sorprendido".

Hugo Arquímedes ha explicado que estas personas llegarían, en principio, entre este martes y el miércoles, según les han avisado desde la Delegación del Gobierno en Aragón.

"Nos dijeron --ha detallado-- que son unos 105, y hasta 120 con los monitores. Son todos mayores de edad, de 25 a 40 años, subsaharianos y la mayor parte de Mali, aunque alguno es de Senegal, Burkina Faso y de otras nacionalidades de países en guerra".

En declaraciones a Europa Press, ha indicado que ante el ambiente inicial de preocupación "se van bajando las expectativas pero hasta que no lleguen y la gente vea que no hay problema hay que esperar".

"LOS QUE MENOS PROBLEMAS DAN"

También ha comentado que con todas las instituciones con las que ha hablado el Ayuntamiento de Mora de Rubielos, como la Subdelegación del Gobierno en Teruel o la Guardia Civil "dicen que estadísticamente son los que menos problemas dan y con eso nos quedamos, de momento". Los inmigrantes se albergarán en el hotel Mora tras el acuerdo alcanzado entre esta entidad privada con el Ministerio del Interior.

La llegada de estos subsaharianos supone alrededor de un 8 por ciento de los habitantes de esta localidad de la Comarca de Gúdar-Javalambre, que es muy turística.

La última quincena de agosto Mora de Rubielos pasa a tener unos 7.000 habitantes, a juzgar por los datos de consumo de agua, y en la actualidad, con los veraneantes de septiembre la población tiene unos 3.000 vecinos, que más avanzado hacia el otoño se quedará en un censo de 1.600 habitantes, ha expuesto el alcalde.

Sobre el refuerzo de servicios como la sanidad o los servicios sociales, el alcalde ha indicado que "tiene que ser el Gobierno de Aragón el que haga estos movimientos". No obstante, ha reconocido que al centro de salud se le ha avisado de la llegada de estos inmigrantes y también a la Guardia Civil. "Como ayuntamiento --ha considerado-- nos tienen un poco al margen porque no nos han pedido ni espacios, ni servicios municipales porque lo hacen todo en el hotel. El ayuntamiento no tiene ningún papel".

Ríos ha recordado que hasta dentro de tres meses los inmigrantes no pueden trabajar. "Están esos meses sin papeles, han pedido asilo y durante este tiempo aprenden la cultura, las costumbres y la forma de vivir para después integrarse". Son francoparlantes y ha confiado es que el conocimiento del francés les ayude es su integración.

Finalmente, ha asegurado que está informado de la visita del delegado Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que junto con el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, realizarán al hotel Mora que acoge a este grupo de inmigrantes.

Al acto asistirá el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mora de Rubielos, Elías Alfanjarín, y los portavoces de los grupos municipales.

A finales de agosto, el segundo teniente de alcalde, Rafael Vicente, también del PAR, dimitía por su oposición anta la falta de consideración al Ayuntamiento de Mora de Rubielos sobre la llegada de estos inmigrantes dado que no habían sido informados previamente.