El alcalde de Utrillas insta a actuar ya contra la despoblación "o en diez años la situación será irreversible"

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha instado a los gobiernos central y aragonés a actuar ya contra la despoblación, con medidas que permitan fijar población en territorios como la provincia de Teruel, "o en diez años la situación será irreversible" para la mayoría de los pequeños municipios.

En declaraciones a Europa Press, Moreno ha querido llamar la atención sobre este problema coincidiendo con la manifestación convocada el próximo domingo en Teruel para protestar por la falta de médicos y especialistas.

"Es una constante, la situación es crítica, se está empezando a ir la gente joven" y en esta zona "asumimos el cierre de las minas y de la central de Escucha, pero la situación es muy grave" y el Ejecutivo aragonés "no plantea ninguna alternativa", ha criticado.

"Llevamos años exigiendo que se actúe", ha manifestado el alcalde, para recordar que se ha creado la figura de un comisionado de la despoblación tanto a nivel nacional como autonómico, "pero la situación es la que teníamos en 1999 cuando se constituyó Teruel Existe".

En este mismo sentido, ha advertido de que "en vez de mejorar algo", a los problemas de despoblación en Teruel y Soria "se suman otras provincias como Zamora, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Palencia y comunidades autónomas como Extremadura", de modo que "la mancha de la despoblación sigue ampliándose en el interior de España".

Por ello, ha exigido al Gobierno central una alternativa real para todas estas zonas, recordando que en Europa se producen situaciones similares "en el norte de Escocia, en Escandinavia y en zonas con una densidad de población muy similar al interior de España, pero allí sí actúan".

LOS JÓVENES SE VAN

Utrillas ha vivido 150 años de la minería y, a pesar de haber emprendido una "pequeña reconversión, hemos perdido la mitad de la población en este municipio y también en la comarca minera". En su opinión, la situación en los pequeños municipios de esta zona "ya es irreversible". "No hay gente joven, porque han emigrado", ha lamentado, para insistir en que "o actuamos ya o en diez años la situación será mucho más crítica e irreversible".

El alcalde ha recordado que el cierre de la Central Térmica de Andorra "estaba planificado desde hace ocho años y la de Escucha, que está a 4 kilómetros de distancia de Utrillas, se cerró hace seis años, todo el mundo conocía el cierre".

Ha relatado que su padre fue uno de los trabajadores que construyó la central en los años 70, pero estas instalaciones "tienen una vida útil y una planificación, no podemos rasgarnos las vestiduras cuando llega el momento del cierre", sino que "habría que haberlo planificado y abrir empresas antes para nutrirlas de población de la zona".

"FALTA DE SENSIBILIDAD Y DE PLANIFICACIÓN"

Tras el anuncio del Gobierno de Aragón de que se negocia con varias empresas su posible instalación en la zona, Moreno ha comentado que puede que esas compañías lleguen, "pero muchos negocios, trabajadores y autónomos se tienen que buscar la vida ya y montar una empresa no es inmediato, costará uno o dos años, si funciona, que su actividad recale en el territorio".

En su opinión, la situación denota "una falta de sensibilidad y de planificación grave y la provincia de Teruel no está para hacer pruebas, cuando es la que más ha caído en población junto con Soria y la más necesitada".

Además, no solo es necesario atraer empresas, también "es básico" disponer de infraestructuras. Una sola autovía atraviesa la provincia, la A-23, "pero no vertebra al territorio, solo coloca a la capital y el resto seguimos necesitados de líneas de comunicación no digo ya modernas, sino básicas". Ha pedido que se construya la "autovía de las cuencas mineras", para unir Teruel con Utrillas y Alcañiz.

"INDIGNANTE"

Las conexiones ferroviarias "son indignantes" y el aeropuerto "sirve para desguace de aviones". En el caso de la fibra e internet, ha dicho tajante que ha sido el Ayuntamiento de Utrillas el que ha tenido que contactar con una empresa local para "cablear" el municipio y "buscarse la vida" para poner la fibra con alguna compañía y llevarla después al polígono de Los Llanos, "el más importante de la zona y donde trabajan 500 personas".

Cuando ha manifestado estas reivindicaciones al Gobierno de Aragón, "me dicen que me presente a la convocatoria del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), pero está limitada en cantidad", no se ejecutan al cien por cien, y las ayudas del Departamento de Vertebración "han sido de mal gusto".

El consistorio solicitó estos fondos para ampliar y equipar su guardería infantil, instalar internet en edificios públicos, para su casa de juventud, pero no se aceptaron y "aunque nos lo hubieran concedido no se podría aprovechar porque en un mes tenían que estar los proyectos pagados y ejecutados".

"Si un municipio como el nuestro, que es capital de comarca, tiene dificultades y no recibe ayuda de las instituciones, para los más pequeños es dificilísimo sobrevivir", ha valorado, para recalcar que el Gobierno de Aragón "mucho pregona, pero poco hace; de la provincia de Teruel no se acuerda".

LLENO DE VIDA

Este municipio turolense cuenta ahora con 3.040 habitantes censados, pero en los años 80 rozó los 7.000 vecinos. En una zona minera en plena actividad "mucha gente venía aquí". "Mi padre vino de Granada y entonces Utrillas hasta tenía una Casa de Andalucía y aún seguimos celebrando la Feria de Abril", ha comentado.

Muchas personas viajaban a Utrillas a trabajar, como médicos, profesores, profesionales del sector servicios, llegados de otras zonas como La Mancha, Asturias, Galicia y Andalucía. "Teníamos hasta aparato de rayos X en el centro de salud, que se retiró y no se sustituyó".

Para recuperar la vida que tuvo esta zona, el alcalde ha planteado acometer una "segunda reconversión industrial", pero ha apreciado que este proyecto "ni lo hará Endesa ni lo pueden hacer los ayuntamientos, debe partir de los gobiernos de Aragón y de España". "En Alemania siguen abiertas las minas, está planificado su cierre en 2030 y ya disponen de ayudas económicas potentes, algo que aquí no se ha hecho", ha asegurado.

De hecho, ha argumentado que el fondo para la minería 2013-2018 aún cuenta con partidas sin ejecutar para infraestructuras en municipios", por lo que ha estimado que "no hay voluntad política" para ayudar a estas poblaciones.

Como ejemplo, ha detallado que hace dos años planteó al Ejecutivo autonómico instalar un vivero de empresas en Utrillas y el proyecto ha salido adelante por el impulso del ayuntamiento. En estos momentos se trabaja en la obra civil y los interiores del vivero y el alcalde confía en que se pueda poner en marcha a principios del verano.

Asimismo, se está intentando potenciar el turismo aprovechando el pasado vinculado al ferrocarril de esta localidad. "En 1900 una empresa privada de minas y ferrocarriles de Utrillas construyó un tren para llevar el carbón", con un itinerario de 110 kilómetros hasta la antigua estación de Utrillas en Zaragoza.

"Hemos restaurados los edificios, las locomotoras de vapor, y hacemos recorridos con ferrocarril por el interior del casco urbano, de 3 kilómetros de distancia", una propuesta con la que desean atraer visitantes y generar actividad económica.