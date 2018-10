Santisteve cree que es un injerencia de Pedro Sánchez el recurso ante el TC contra la Ley de capitalidad

Actualizado 08/08/2018 14:19:15 CET

Asegura que Lambán "ha traicionado" a los zaragozanos y le acusa de presionar a Sánchez para presentar el recurso Dice estar convencido de que la ley le ampara y esperará a que el TC se pronuncie

ZARAGOZA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha dicho que "lo grave" del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de capitalidad que ha presentado el presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez, es la "injerencia a la capacidad de autogobierno de la Comunidad y a la soberanía legislativa de las Cortes de Aragón".

El pasado viernes, 3 de agosto, el Consejo de Ministro acordó la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el artículo 14.1, sección U, de la Ley de capitalidad al que se acogió el Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC) para cambiar, el pasado 9 de febrero, la proporcionalidad en las sociedades municipales y pasar a tener la mayoría en lugar de mantener la representación plenaria, donde está en minoría.

"Es un precedente preocupante porque viene del acuerdo del Consejo de Ministros en el que se retira un recurso de inconstitucionalidad del País Vasco y otro con el que pretende cargarse el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona sobre las VTC".

Ha recordado que este recurso de inconstitucionalidad surge tras el informe emitido por el Consejo de Estado a solicitud del anterior Gobierno del PP por lo que ha deducido que la acción tanto del PSOE, como del PP "contra Zaragoza es incomprensible".

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde ha expuesto que cuando se aprobó la Ley de capitalidad --publicada en el Boletín Oficial de Aragón en diciembre de 2017-- "nadie tachó de inconstitucionaldad el artículo 14 y pasó los controles jurídicos, pero parece que ha molestado la aplicación de lo que fue validado por sus mentores y promotores".

Santisteve ha mostrado su sorpresa por esta decisión al apuntar que el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, se comprometió con Zaragoza a defender la Ley en las Cortes por lo que a su entender es "incongruente" que vaya "en contra de sus actos al presionar a Pedro Sánchez" para que presente el recurso ante el TC y, en agosto, mes en el que ha apostillado se modificó el artículo 135 de la Constitución en 2011.

"Marca un antes y un después", ha observado Santisteve, respecto a la relación del presidente Sánchez con los ayuntamientos del cambio, que "somos potenciales aliados", para agregar: "Se lo tiene que mirar muy seriamente".

ESPERAR LA DECISIÓN DEL TC

"Voy a hacer lo que hemos hecho siempre: someternos a la legalidad", ha enfatizado Santisteve, para avanzar que ha pedido informes a la asesoría jurídica.

"La política, a veces, funciona al margen de la legalidad y me voy atener a los que diga la legalidad", ha dicho en respuesta a la petición de toda la oposición para que restituya la proporcionalidad en las sociedades municipales.

"Quien tiene que determinar la suspensión de la norma es el TC y si lo mantiene o al alza y para ello tiene cinco meses de plazo para resolverlo y nos atenemos a los que diga", ha resumido.

"No es de recibo que los grupos, que no están expulsados y que tienen sitio en los consejos de administración, donde les esperamos, quieran utilizar la mayoría para bloquear a un gobierno legítimo y para eso está la moción de censura que no se atreven a plantear", para agregar que "no se puede obstaculizar a las sociedades públicas con una mayoría de bloqueo".

A su entender, "la legislación nos ampara y estoy encantado de que el TC se defina y entre a aclarar las deficiencias de la ley" ya que el recurso "también plantea cosas que sería interesante que las aclare" el Constitucional, ha dicho.

Santisteve ha subrayado que en la actualidad, "en absoluto", el recurso de inconstitucionalidad tiene efecto sobre los acuerdos adoptados en las sociedades municipales desde febrero porque cuando se suspenda la ley, queda en limbo, y después el TC emitirá una sentencia.

TRAICIONADO

El alcalde ha considerado que "Lambán ha traicionado a los zaragozanos porque dijo que defendía la Ley de capitalidad y ha hecho lo contrario" para criticar que unas veces gira hacia Ciudadanos y el PP en el acuerdo sobre el Impuesto de Sucesiones y otras hacia la izquierda. "Es una coincidencia un tanto extraña", ha observado, para dejar claro que "Lambán sabe perfectamente la afirmación que estoy realizando".

Sobre la relación con el Gobierno de Aragón o los grupos municipales, ha indicado que "tenemos la puerta abierta" para informa r de que hace unas semanas ya habló con el PSOE y CHA y además este miércoles mantiene una cita con el portavoz municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón.

"Me preocupa la deriva del PSOE porque vemos votaciones con el PP y es muy de preocupar la deriva de Lambán a que vote con Podemos e IU y luego con PP y Cs, por si acaso". "Hay que tener palabra y cumplir y los acuerdos que están para cumplirlos", ha instado.

En este sentido, se ha referido a los pagos debidos por el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza que "los retrasa" y se ha preguntado cómo luego puede pedir inversiones al Gobierno central, "mientras bloquea la inversión de 24 millones de Zaragoza de un crédito bancario; se lo tiene que hacer mirar", ha reiterado.

Asimismo, ha considerado que "es lógico" que la inestabilidad política se traslade a los ayuntamientos que gestionan la vida de los ciudadanos y ha subrayado que "es inédita" la dejación de funciones de los representantes políticos al no acudir a las reuniones de los consejos de administración.

"Me sorprende esa desobediencia institucional interna y que nadie destaca, esa dejación de funciones que perjudica a los ciudadanos en patronatos y sociedades", ha concluido.