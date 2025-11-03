La alcaldesa de Zaragoza cree "ejemplar" la dimisión de Mazón y pide esa responsabilidad a los "políticos cuestionados"

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "ejemplar" la decisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, de presentar su dimisión y ha pedido esa "responsabilidad a otros "políticos cuestionados".

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado esta decisión al argumentar que "la Generalitat necesita un nuevo tiempo" y que "no haya campaña de odio, ni señalamiento contra nadie", al tiempo que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha comparado esta actitud de Mazón en un día en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "está sentado en el banquillo declarando".

"Igual que el presidente Mazón ha sido responsable y ha tomado una decisión que creía que era la mejor para la comunidad de Valencia, creo, sin duda, que tendrá que servir de ejemplo para que otros gobernantes otros políticos, cuyas decisiones son muy cuestionadas o que se están manteniendo en el cargo a pesar de haber cometido errores muy graves".

Al respecto, ha citado que hace poco la ministra de Igualdad, Ana Redondo, con el "error de las pulseras violetas que no funcionaban" y que eran para evitar que los maltratadores pudieran acercarse a las mujeres protegidas. "Lo sabían en el ministerio, lo sabía la ministra y durante meses lo callaron y no ha dimitido, ni ha tomado ninguna decisión al respecto", ha criticado.

"PERSONAL"

También se ha referido a las declaraciones del fiscal general del Estado que ha considerado una "degradación institucional muy importante y no ha dimitido para no tener que ver esa imagen de un fiscal general del Estado en el banquillo".

Tras esta exposición, Chueca ha abundado en que la decisión de Carlos Mazón "es personal, habrá valorado el estado de recuperación en el que se encuentra ya la Comunidad Valenciana para poder dar un paso a un lado porque considera que es lo mejor en este momento".

La alcaldesa ha remarcado que "lo más importante es que ha sido responsable, ha tomado la decisión que cree que menos va a perjudicar a la recuperación y a la continuidad de la Comunidad Valenciana".

Por ello, ha vuelto a incidir: "Esa misma responsabilidad me gustaría que también la tomasen en otras instituciones, otros políticos que también están muy cuestionados".

Natalia Chueca ha realizado estas declaraciones durante la presentación del Plan de Arbolado 2025-2026 en los Viveros Jara, situados a las afueras de la ciudad.