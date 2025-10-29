La alcaldesa de Zaragoza y Julio Calvo (Vox) negocian los presupuestos de 2026 y confían en llegar a un acuerdo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, en un acto en el Centro de Danza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, han asegurado que están negociando para llegar a un acuerdo en el proyecto de presupuestos de 2026 como han alcanzado en otros ejercicios de este mandato.

"Estoy trabajando --ha dicho Chueca-- en tener unos presupuestos y en poder llegar a un acuerdo para poder sacarlos adelante. Ese es mi objetivo y yo creo que compartido, pero todavía nos quedan muchas conversaciones por tener y espero que no se demore demasiado".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha reconocido que "es verdad que el contexto no nos ayuda", pero ha incidido en que "siempre desde Zaragoza hemos trabajado pensando en lo que le interesa a los ciudadanos". Ese interés de los zaragozanos es transformar Zaragoza, avanzar en los proyectos que hay en marcha en la ciudad, que permiten reformar calles, hacer nuevos equipamientos y "poner a Zaragoza en el lugar que se merece".

Así, ha trasladado su confianza en que ese objetivo, que "es el que nos traído durante años a estos últimos presupuestos, que hemos podido ser capaces de aprobar, dejando de lado las diferencias y centrándonos más en lo que nos une, pues pueda seguir siendo el espíritu con el que lleguemos a un nuevo acuerdo", ha concluido.

"NEGOCIADORA DURA"

Por su parte, Julio Calvo ha comentado que en las sucesivas negociaciones de los presupuestos que ha mantenido con el PP cada uno ha aportado sus propuestas, "también sus rechazos en temas que nosotros no estamos dispuestos a aceptar y ella tampoco".

A su parecer, ha prevalecido, sobre todo, la "voluntad de llegar a acuerdos". Julio Calvo ha comentado que han sido unas negociaciones "largas" las de estos años pasados. "No sé si la de este año será mucho más larga o más difícil o menos, no lo sé, pero yo creo que ha prevalecido a lo largo de todos estos años la voluntad de llegar a acuerdos", ha añadido.

También ha prevalecido poner el foco en aquellos aspectos en los que ambos coinciden y, sobre todo, en "la voluntad de que no se parara la ciudad, de que la ciudad pudiera contar con unos presupuestos, se pudieran seguir desarrollando proyectos, aquellos proyectos en los que efectivamente ambas partes estábamos de acuerdo".

A modo de resumen, ha sentenciado: "Yo creo que hasta ahora la experiencia ha sido positiva". Calvo ha detallado que la ciudad ha seguido avanzando y "no ha seguido avanzando por donde la alcaldesa hubiera querido, tampoco por donde nosotros hubiéramos querido, pero yo creo que hemos encontrado un camino de encuentro en el que las dos partes nos sentimos razonablemente cómodos".

Para Julio Calvo, a la ciudad este acuerdo "le ha ido bien a lo largo de estos años", pero ha insistido en que Chueca es una "negociadora dura". Seguramente, ha estimado, la alcaldesa "piensa lo mismo" de Vox y ha reiterado que están negociando.