Alcañiz intensifica la lucha contra la avispa asiática con una campaña preventiva en la ribera del Guadalope

Se han instalado trampas selectivas VespaCatch, que tienen orificios especiales para estas avispas reinas de vespa velutina por las que no cabe, por ejemplo, la avispa autóctona vespa crabro. - AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ (TERUEL), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcañiz ha puesto en marcha una campaña para frenar la expansión de la avispa asiática (vespa velutina) tras la detección el pasado verano de nueve nidos en las inmediaciones del municipio. La actuación, iniciada este mes de marzo, se centra en la prevención mediante la captura de reinas, un paso clave para evitar la formación de nuevas colonias en el entorno.

La intervención se está llevando a cabo de forma conjunta entre el Guarda de Montes municipal y los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón, que han desplegado trampas selectivas en distintos puntos de la ribera del Guadalope, una de las zonas donde se localizaron los nidos en 2025.

El objetivo principal de esta campaña es interceptar a las reinas tras su salida del letargo invernal, un momento crítico en el ciclo biológico de esta especie invasora. Cada reina capturada supone impedir la creación de un nuevo nido primario y, por tanto, la expansión de una futura colonia que podría asentarse en el territorio.

Para ello, se han instalado trampas específicas del modelo VespaCatch, diseñadas con orificios adaptados que permiten la entrada de la avispa asiática pero evitan la captura de especies autóctonas, como la avispa europea (vespa crabro). Este sistema selectivo reduce el impacto sobre la biodiversidad local y mejora la eficacia de la campaña.

A estas trampas se suman dispositivos artesanales elaborados con botellas de plástico, que funcionan con un atrayente natural a base de agua, azúcar y levadura fresca. Todas ellas están debidamente señalizadas con adhesivos identificativos y distribuidas en puntos estratégicos, muchas de ellas en altura y próximas a las zonas donde se detectaron los nidos el pasado verano.

Los equipos encargados revisan periódicamente las trampas para comprobar si se han producido capturas, en una labor constante que se prolongará hasta el mes de mayo, coincidiendo con la fase más activa de las reinas en la construcción de los primeros nidos.

Desde el consistorio han subrayado que esta fase preventiva es fundamental para contener la expansión de la avispa asiática, considerada una de las especies invasoras más problemáticas en Europa. Su presencia no solo afecta gravemente a la apicultura --al depredar abejas--, sino que también puede suponer un riesgo para la salud de las personas y de los animales domésticos, debido a sus picaduras y posibles reacciones alérgicas.

LLAMAMIENTO A LA COLABORACIÓN CIUDADANA

El Consistorio alcañizano ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la detección de posibles nidos primarios. Estos primeros asentamientos, construidos por las reinas, suelen tener un tamaño reducido --similar al de una pelota de tenis-- y pueden encontrarse en lugares resguardados, como aleros de tejados, estructuras cercanas a edificios o zonas próximas al río.

Para facilitar su identificación, los servicios municipales han difundido imágenes informativas sobre el aspecto de estos nidos, con el objetivo de que los vecinos puedan reconocerlos y comunicar su localización a las autoridades competentes.

Asimismo, se insiste en la importancia de no manipular ni destruir las trampas instaladas en la ribera del Guadalope, ya que forman parte de una estrategia coordinada y eficaz de control de la especie. Su alteración podría comprometer el éxito de la campaña y favorecer la proliferación de nuevos ejemplares.

Con esta iniciativa, Alcañiz refuerza su compromiso con la protección del entorno natural y la seguridad de sus habitantes, apostando por una intervención temprana y coordinada para hacer frente a una amenaza creciente en el territorio.