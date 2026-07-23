Alcañiz prepara el eclipse total con una conferencia del astronauta de la NASA Donald Pettit

La ciudad, situada en la franja de totalidad, organizará actividades divulgativas, un ensayo de observación y repartirá gafas homologadas para seguir el fenómeno del 12 de agosto - AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ (TERUEL), 23 (EUROPA PRESS)

Alcañiz se prepara para convertirse en uno de los enclaves privilegiados para contemplar el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto con un programa de actividades divulgativas que tendrá como principal atractivo la conferencia del astronauta de la NASA Donald Pettit, uno de los veteranos de la agencia espacial estadounidense.

La capital bajoaragonesa se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse, por lo que el Sol permanecerá completamente oculto durante un minuto y 33 segundos, entre las 20.29 y las 20.31 horas. Además de contar con uno de los puntos oficiales de observación impulsados por el Gobierno de Aragón en MotorLand, el Ayuntamiento habilitará otro espacio de observación junto a la ciudad, cuya ubicación se dará a conocer en los próximos días.

La principal cita del programa tendrá lugar el 11 de agosto, víspera del eclipse, cuando el Auditorio Pui Pinos acogerá, a las 21.30 horas, la conferencia 'La ciencia de la oportunidad en la Estación Espacial Internacional', impartida por Donald Pettit. La entrada será gratuita, aunque será necesaria inscripción previa.

El astronauta estadounidense, ingeniero químico de formación, acumula más de 590 días en órbita y trece horas de paseos espaciales a lo largo de varias misiones. Además, es el creador del denominado Capillary Cup, un vaso diseñado para beber líquidos en condiciones de ingravidez. Pettit regresó a la Tierra el 20 de abril de 2025 tras su última misión, coincidiendo con su 70 cumpleaños.

La charla permitirá conocer de primera mano sus experiencias en el espacio y los experimentos científicos desarrollados durante su estancia en la Estación Espacial Internacional. La conferencia contará además con traducción simultánea al español y forma parte de la visita a Alcañiz de un grupo de científicos estadounidenses que han elegido la ciudad para presenciar el eclipse.

ENSAYO DE OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

La programación comenzará el 1 de agosto con un ensayo de observación organizado en colaboración con la Agrupación Astronómica Bajo Aragón. La actividad se celebrará a las 20.00 horas en el mismo punto de observación previsto por el Ayuntamiento para el eclipse y servirá para explicar el fenómeno y las medidas de seguridad necesarias para contemplarlo.

Asimismo, la Diputación de Teruel coordinará el reparto de gafas homologadas para toda la población de la provincia. En Alcañiz, la distribución se realizará a través de la Oficina de Turismo y también se habilitarán puntos de recogida en las pedanías de Valmuel y Puigmoreno. Además, las gafas se entregarán a los asistentes a las actividades organizadas en torno al eclipse.

El Ayuntamiento recuerda que la observación del fenómeno debe realizarse siempre con gafas homologadas y recomienda planificar con antelación los desplazamientos, evitar el uso del vehículo privado siempre que sea posible y extremar las precauciones para prevenir incendios forestales, teniendo en cuenta las elevadas temperaturas habituales del mes de agosto.

Toda la información sobre la programación, los puntos de observación y las recomendaciones para disfrutar del eclipse con seguridad puede consultarse en la página web habilitada por el Ayuntamiento de Alcañiz, donde también se facilitarán las inscripciones para las distintas actividades previstas.