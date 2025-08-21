Alcañiz (Teruel): Edificio en ruinas se derrumba y obliga al desalojo de cuatro vecinos

ALCAÑIZ (TERUEL), 21 (EUROPA PRESS)

El colapso de una casa situada en la calle Ginebrosa, número 8, de la localidad turolense de Alcañiz, que ya estaba declarada en ruina, ha obligado a desalojar a cuatro personas que vivían en edificios colindantes.

El suceso se produjo en la madrugada del miércoles sin que hubiera que lamentar daños personales. Las cuatro personas afectadas han sido realojadas en un establecimiento hotelero de Alcañiz a la espera de que se pueda valorar la afectación que haya podido tener en sus viviendas el derrumbe del edificio aledaño, ha informado el Ayuntamiento.

Tanto la casa derrumbada como el número 6 de la misma calle estaban declaradas en ruina por el Consistorio, que había iniciado un expediente de emergencia de derribo sobre ellas a inicios del mes de julio, que la empresa contratista todavía no había comenzado, pese a su carácter de urgencia.

Tras el aviso del colapso, efectivos de Policía Local y de los Bomberos inspeccionaron los edificios colindantes y ante la imposibilidad de certificar que ninguna pared medianera estaba afectada debido a que el suceso ocurrió de noche, procedieron a desalojar a los vecinos de la calle Ginebrosa y Salinas colindantes con los dos inmuebles afectados.

INFORME TÉCNICO

Los servicios técnicos municipales han redactado un informe en el que se recoge que el número 6 de la calle Ginebrosa y la vivienda colapsada del número 8 de la misma calle fueron desalojadas en enero de 2014 y noviembre de 2024 respectivamente, debido al mal estado general de las edificaciones, hundimientos parciales, orificios en las cubiertas y otros defectos estructurales.

Ante la inexistencia de actuaciones de conservación en los dos edificios por parte de sus propietarios en estos años, el Ayuntamiento, por procedimiento de emergencia y de forma subsidiaria, con el fin de evitar que se produjesen desprendimientos hacia la vía pública y se pudieran ocasionar daños a personas o edificios colindantes, inicia a finales de 2022 la demolición de una chimenea de cubierta y el cubrimiento del orificio, así como el tapado y recolocación de elementos de cobertura sobre otros orificios que pudieron observarse durante la ejecución de los trabajos, reduciendo así el deterioro continuo del inmueble.

"Con fecha 19 de agosto de 2025 y sin que todavía se hayan iniciado los trabajos de demolición encargados por emergencia, tiene lugar el colapso total de la vivienda sita en calle Ginebrosa número 8, la cual ha arrastrado parcialmente la cubierta y medianera de su colindante de calle Ginebrosa número 6 debido a la adherencia constructiva entre ambos inmuebles", describe el informe técnico.

Como método preventivo, la Policía Local de Alcañiz ha precintado el perímetro de las casas afectadas y ha cerrado el paso a la calle Ginebrosa para limitar todo tipo de accesos. El retorno a sus domicilios de las personas desalojadas se realizará una vez pueda garantizarse la seguridad en sus viviendas.