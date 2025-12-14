Alcañiz (Teruel) localiza 9 nidos de avispa asiática desde el verano y hará tareas de prevención para frenar su avance

Nido de avispa asiática localizado en Alcañiz (Teruel) - AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ (TERUEL), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel) ha dado a conocer que desde el pasado mes de agosto se han localizado hasta nueve nidos de avispa asiática en el término municipal. La mayoría de ellos se hallaban en la ribera del río Guadalope a su paso por la ciudad, aunque también se han encontrado dos de ellos en zonas un poco más alejadas del cauce fluvial.

La voz de alarma la dieron varios apicultores alcañizanos el pasado verano al avistar ejemplares de avispa asiática --vespa velutina-- dando parte al Guarda de Montes del Ayuntamiento de Alcañiz y a los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón.

Efectivos de la Policía Local han notificado la existencia de colonias de esta avispa en estos meses. Pero ha sido en las últimas semanas, debido a la caída de las hojas de algunos de los árboles, cuando se han facilitado las labores de localización de más nidos en las ramas.

La avispa asiática es una especie invasora que se alimenta de otros insectos polinizadores, entre ellos, las abejas. Debido a su voracidad, la proliferación de esta especie pone en peligro la actividad apícola por lo que desde ambos organismos se pide la colaboración ciudadana para tratar de localizar los nidos que puedan haber establecido en la zona.

ACTUACIÓN COORDINADA

Tras la retirada del primer nido el pasado mes de agosto por parte de los Bomberos de Diputación de Teruel, la operativa para eliminar el resto de los nidos localizados ha cambiado.

Los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón han recibido en los últimos meses instrumentos para combatir a esta especie invasora: se trata de trajes especiales y carabinas que disparan perdigones con un tóxico.

Desde una distancia de unos 30 metros se disparan varias cargas a los nidos a primera hora de la mañana, cuando la colonia está más inactiva. El tóxico que libera la munición al entrar en el nido termina con las avispas.

Estas actuaciones, realizadas en coordinación entre el Guarda de Montes del Ayuntamiento de Alcañiz, están resultando muy efectivas para eliminar los nidos localizados, algunos de ellos, de gran tamaño.

Durante los meses de febrero y marzo está previsto que los Agentes de Protección de la Naturaleza y el Guarda de Montes instalen trampas para capturar avispas asiáticas reinas para que no realicen nuevos nidos primarios. Con ello se quiere intentar frenar el avance de esta especie invasora en Alcañiz.

MÁS MEDIOS PARA LA VIGILANCIA DEL MINTE

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz, Ramiro Domínguez, destaca la importancia de anticiparse y "localizar los nidos de esta especie invasora que puede poner en riesgo la apicultura en el Bajo Aragón. Estamos en contacto con los apicultores locales, pero seguimos pidiendo la colaboración ciudadana para localizar los nidos de esta avispa".

El Gobierno de Aragón ha difundido varias publicaciones en las que describe este tipo de avispa y la peculiar forma de sus nidos, que pueden llegar a tener hasta 80cm de diámetro presentando una apertura lateral.

Es necesario distinguir estos insectos invasores de otras avispas similares autóctonas que cumplen su función polinizadora y no presentan ningún tipo de amenaza.

En el caso de localizar un nido sospechoso de pertenecer a una colonia de avispa asiática, se recomienda dar aviso al Guarda de Montes o a los Agentes de Protección de la Naturaleza y no manipularlo en ningún caso, para que pueda ser eliminado con seguridad.