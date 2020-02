Alegría confía en que su labor sirva como "puente" entre la acción de los gobiernos de España y de Aragón

Publicado 22/02/2020 14:09:17 CET

La nueva delegada del Gobierno traslada a Lambán su voluntad de trabajar "por el bien de los aragoneses"

ZARAGOZA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pilar Alegría ha tomado posesión este sábado del cargo como delegada del Gobierno en Aragón y ha expresado su compromiso por establecer puentes que conecten la acción del Ejecutivo central con Aragón y que sirvan para trasladar las demandas de la comunidad autónoma.

"Canalizaré las políticas del Gobierno de España para su mejor aplicación en Aragón y facilitaré que las aspiraciones de los aragoneses e instituciones del territorio sean escuchadas debidamente en Madrid". Así lo ha manifestado durante el discurso que ha pronunciado en la sede de la Delegación, en el transcurso de un acto que ha estado presidido por el Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.

Alegría se ha referido a los puentes de la ciudad de Zaragoza, y en concreto, al Puente de Piedra por "su belleza y singularidad", que ha utilizado como analogía de la labor que desempeñará al frente de la Delegación. "Ciudades de larga historia como Zaragoza han crecido a orillas de un río, y los puentes han sido elemento esencial de vertebración". Además, ha continuado diciendo que "los puentes conectan a los ciudadanos, los territorios, y permiten su crecimiento económico y social".

La nueva representante del Gobierno en Aragón ha subrayado que espera que su labor se entienda "como un puente que comunique dos orillas, la de la acción del Gobierno de España y la del Gobierno de Aragon". Un puente, que "puede recorrerse en ambos sentidos: como prolongación de la acción del Gobierno de España en Aragón, pero también para dar traslado a la voz y el sentir de la Comunidad Autónoma, naturalmente de la mano de su Gobierno", ha reiterado.

La hasta ahora portavoz del PSOE en el Consistorio zaragozano ha subrayado su voluntad de defender la "libertad, bienestar y seguridad" de los aragoneses a través del "diálogo" como "herramienta de fortalecimiento de la convivencia democrática y la cohesión social". Para ello, trabajará, "bajo la premisa de la colaboración, la coordinación y la cooperación" con las administraciones, la sociedad civil y las instituciones.

AGRADECE A SÁNCHEZ Y LAMBÁN

Alegría ha agradecido al presidente de España, Pedro Sánchez, por la "confianza" depositada en ella, en especial, "en un momento político donde el diálogo y la colaboración deben ser los ejes que vertebren" su papel en la delegación.

"Gracias por confiar en mí para ser la cabeza visible de Aragón en un Gobierno progresista que trabaja en políticas reales para mejorar la vida de los ciudadanos y que quiere colocar a nuestro país, de nuevo, a la cabeza de los derechos sociales, en igualdad y en la modernización de la economía", ha añadido.

Asimismo, la nueva delegada del Gobierno en Aragón ha expresado su "muy especial" agradecimiento al presidente de Aragón, Javier Lambán, con el que ha asegurado que ha tenido la "responsabilidad" y el "honor" de trabajar por la Comunidad Autónoma. "Y es lo que vamos a seguir haciendo" para "afrontar de manera conjunta" los retos de la región, ha sostenido.

A este respecto, ha afirmado que para llevar a cabo sus funciones al frente de la Delegación "parte con ventaja" por haber tenido como predecesora en el cargo a la anterior delegada, Carmen Sánchez, quien "ha realizado un magnífico trabajo".

"Muchas gracias Carmen por tu entrega en el ejercicio del cargo, que supone desde luego un modelo a seguir y porque durante este tiempo has puesto en marcha algunas líneas de actuación que representan firmes esperanzas de progreso y de futuro para España y Aragón. No tengas duda de que voy a tratar de que estas semillas que has sembrado lleguen a ser fruto maduro".

((Habrá ampliación))