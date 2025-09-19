Alegría dice que los problemas con las pulseras de maltratadores "rápidamente se solucionaron" y no afectaron a Aragón

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 15 de abril de 2025, en Madrid (España - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALMUDÉVAR (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha remitido este viernes a las explicaciones ofrecidas por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre los fallos detectados en las pulseras telemáticas antimaltrato, y ha admitido "algún problema puntual", que "rápidamente se solucionaron", sin que se haya detectado "la más mínima anomalía" en Aragón.

Así lo ha asegurado la también líder de los socialistas aragoneses durante una visita a una escuela infantil en la localidad oscense de Almudévar, donde ha achacado dichos problemas técnicas a la migración de datos que se produjo en 2024 como consecuencia del cambio en la empresa que gestionaba esas pulseras.

Alegría ha aprovechado su visita a Aragón para lanzar un mensaje de tranquilidad y afirmar que, en todas las unidades del sistema Viogén en la Comunidad "no se ha registrado ninguna incidencia".

Es más, ha precisado que cuando se ha producido "alguna situación de apagón", se ha trabajado "de una manera muy inmediata" tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil, que no han trasladado "ninguna incidencia".

"Cuando se detectaron esas incidencias puntuales, se trabajó para resolverlas lo antes posible y, durante el año 2024, quedaron solventadas", ha dicho, remitiéndose a las declaraciones de la titular de Igualdad.

Con respecto a las críticas del PP, que ha llegado a pedir la dimisión de Redondo, la portavoz del Ejecutivo les ha restado importancia porque este partido "día sí y día también pide la dimisión de unos o de otros".

En ese sentido, ha querido elogiar la labor que realizan las unidades del sistema Viogén, así como la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es "un trabajo proactivo que permite en todo momento garantizar la seguridad para estas mujeres".