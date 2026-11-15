Alegría exige a Azcón que "deje la confrontación, se comporte como presidente y resuelva los problemas"

La líder del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, y el candidato socialista por Zaragoza al Congreso de los Diputados, Fernando Beltrán, en un acto electoral en Zuera (Zaragoza) - PSOE

ZUERA (ZARAGOZA), 15 (EUROPA PRESS)

La líder del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha pedido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que "abandone la confrontación y el señalamiento y se dedique a resolver los problemas de los aragoneses y las aragonesas". Así lo ha manifestado durante un encuentro con la militancia socialista en Zuera, en el que ha participado junto al candidato del PSOE al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, y el también candidato José Antonio Remón.

Alegría ha reprochado a Azcón sus ataques a la alcaldesa de Pedrola "por el simple hecho de defender los derechos y los intereses de los vecinos de su pueblo" y le ha exigido que actúe como presidente de todos los aragoneses, con independencia de su ideología o del color político de sus ayuntamientos.

"Le pido a Azcón es que se comporte como el presidente de todos los aragoneses y las aragonesas y sea capaz de hacer algo tan sencillo y revolucionario como llamar a la alcaldesa de Pedrola y decirle: ¿en qué podemos trabajar? ¿cómo podemos colaborar juntos?", ha señalado.

Alegría ha lamentado que esto sea mucho pedir para alguien que siempre ha entendido la política desde la confrontación. "La confrontación es marca de la casa del PP", ha recalcado.

En este sentido, ha advertido de que el próximo 29 de noviembre, los ciudadanos podrán elegir entre dos modelos de país muy distintos: el de la política útil que representa el PSOE y el de la confrontación permanente del Partido Popular.

El modelo del PSOE es el de la política "útil, que responde a los problemas de la ciudadanía y que tiene capacidad de llegar a acuerdos para mejorar la vida de la gente", ha descrito Alegría. Frente a esto, "la mala política, la política del señalamiento y la confrontación, como la que está ejerciendo el señor Azcón, ha comparado.

MOVILIZACIÓN

Por su parte, el candidato socialista al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha reivindicado la movilización de la militancia y la cercanía con los ciudadanos como las principales fortalezas del PSOE de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

"La fuerza de nuestra campaña es la fuerza de la gente. Queremos que la ciudadanía sea protagonista y tenemos un proyecto con propuestas concretas para mejorar su vida: más derechos, mejores salarios, vivienda asequible y servicios públicos más fuertes", ha destacado.

Beltrán ha explicado que los socialistas están trasladando por todo el territorio los principales compromisos de su programa electoral, que marcarán la próxima legislatura del actual presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE a revalidar, Pedro Sánchez, con la consolidación de los derechos conquistados, la mejora de los servicios públicos, el incremento de los salarios y el acceso a una vivienda digna como prioridades.

Asimismo, ha destacado la importancia de impulsar la reindustrialización y un modelo de crecimiento económico que genere empleo y prosperidad en los municipios aragoneses, frente a las políticas del PP y Vox que, ha denunciado, "anteponen los intereses privados al interés general".

El candidato socialista ha insistido en que el 29N está en juego la continuidad de un proyecto que sitúa a las personas en el centro de las decisiones políticas, frente a un modelo que pone en riesgo los avances sociales y los servicios públicos.