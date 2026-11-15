Frente Amplio Andaluz apunta que España "no puede ser excepción internacional donde se permita la impunidad franquista"

Los candidatos de Frente Amplio Andaluz por Sevilla Enrique Santiago y Engracia Rivera. - IU

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Frente Amplio Andaluz por Sevilla Enrique Santiago y Engracia Rivera se han reunido con las asociaciones de Memoria para escuchar sus reivindicaciones. Así, Santiago ha lamentado que los jueces españoles no cumplan los convenios internacionales de Derechos Humanos que declaran "imprescriptibles e inamnistiables" los crímenes de lesa humanidad como los cometidos por el franquismo.

"España no puede ser una excepción internacional donde se permita la impunidad franquista", por lo que pidió mejorar la Ley de Memoria Democrática de 2022, en un contexto en el que la ola de ultraderecha hace "más necesario que nunca saber lo que ocurrió", según ha concretado la formación en una nota.

Asimismo, se comprometió con las asociaciones de Memoria a trabajar por que se terminen las exhumaciones, la retirada de los símbolos franquistas o de exaltación de represores y recuperar para uso público las propiedades incautadas, "como se ha hecho con el Pazo de Meirás".

Al hilo, Rivera ha señalado los incidentes como la reciente colocación de un azulejo e exaltación franquista en el Cerro del Águila o los obstáculos para rematar la exhumación e identificación de las fosas comunes del cementerio de Sevilla,así como a las mujeres internadas en el Patronato de la Mujer.

Por parte de las asociaciones memorialistas, Juan Morillo ha reclamado un hueco de la memoria en la campaña electoral y la expropiación del cortijo Gambogaz, incautado tras el golpe de Estado de 1936 para Queipo de Llano, que actualmente disfrutan sus herederos, así como la depuración del callejero franquista de localidades como Utrera. Además, Frente Amplio ha incluido en su programa los servicios de dentista, oculista y oftalmólogo en la Seguridad Social.