Guardia Civil de Almería intensifica controles para prevenir la recogida abusiva de setas en al Sierra de los Filabres

Controles de recogida de setas en la Sierra de los Filabres. - GUARDIA CIVIL ALMERÍA

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y unidades de seguridad ciudadana, intensifican las actuaciones preventivas para la vigilancia de la recogida de setas y níscalos.

Asimismo, se coordinan con policías locales de la provincia y con los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para su actuación conjunta y "comunicación permanente" dentro de las respectivas competencias y ámbitos territoriales, según ha concretado la Benemérita en una nota.

Los servicios se desarrollan en los espacios forestales de la provincia, con especial atención a la Sierra de los Filabres, coincidiendo con la época de mayor afluencia de recolectores. En el marco de estos dispositivos, las patrullas recorren las zonas de recogida y pesan las setas recolectadas para comprobar que se respetan las cantidades permitidas.

La normativa en vigor fija en cinco kilogramos por persona y día el máximo para la recogida de pequeñas cantidades destinadas al autoconsumo, sin perjuicio de las condiciones específicas que puedan aplicarse en determinados montes y espacios naturales protegidos.

Además, los dispositivos permiten detectar posibles recogidas destinadas a aprovechamientos micológicos no autorizados. El personal de seguridad también vigila que la recogida se realice durante las horas de luz natural y que se respeten las restricciones de acceso y circulación de vehículos en las zonas forestales.

En concreto, comprueban que no se utilicen rastrillos, azadas u otros utensilios que remuevan la capa superficial del suelo y puedan dañar el micelio, de los hongos, lo que dificulta la aparición de nuevos ejemplares.

Durante las vigilancias, los agentes informan a los recolectores sobre las condiciones de recogida y les recuerda que en terrenos particulares es necesaria la autorización de la propiedad. Al respecto, la Guardia Civil recomienda consultar previamente las condiciones meteorológicas de la zona y no circundar por terrenos complejos o sin el conocimiento necesario. Adicionalmente, utilizar cestas que favorezcan la aireación y la dispersión de las esporas, y dejar intactos los ejemplares inmaduros o que no se conozcan.

Estas actuaciones buscan que la recogida tradicional de setas y níscalos se practique de forma segura, conforme a la normativa y con respeto al entorno, para conservar este recurso natural de cara a futuras temporadas. El incumplimiento de las condiciones de recogida "puede dar lugar a la apertura de un expediente sancionador y al decomiso de las setas recolectadas".

En suma, la Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda que la responsabilidad de quienes recogen setas es "fundamental para preservar la riqueza micológica de la Sierra de los Filabres". Quienes observen posibles recogidas abusivas o conductas que puedan causar daños en el monte pueden comunicarlo a través del teléfono 062, 'www.guardiacivil.es' y la aplicación 'Alertcops', incluso de forma anónima.