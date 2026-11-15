Guardia Civil de Almería intensifica controles para prevenir la recogida abusiva de setas en al Sierra de los Filabres

Controles de recogida de setas en la Sierra de los Filabres.
Controles de recogida de setas en la Sierra de los Filabres. - GUARDIA CIVIL ALMERÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 15 noviembre 2026 10:36
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ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y unidades de seguridad ciudadana, intensifican las actuaciones preventivas para la vigilancia de la recogida de setas y níscalos.

Asimismo, se coordinan con policías locales de la provincia y con los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para su actuación conjunta y "comunicación permanente" dentro de las respectivas competencias y ámbitos territoriales, según ha concretado la Benemérita en una nota.

Los servicios se desarrollan en los espacios forestales de la provincia, con especial atención a la Sierra de los Filabres, coincidiendo con la época de mayor afluencia de recolectores. En el marco de estos dispositivos, las patrullas recorren las zonas de recogida y pesan las setas recolectadas para comprobar que se respetan las cantidades permitidas.

La normativa en vigor fija en cinco kilogramos por persona y día el máximo para la recogida de pequeñas cantidades destinadas al autoconsumo, sin perjuicio de las condiciones específicas que puedan aplicarse en determinados montes y espacios naturales protegidos.

Además, los dispositivos permiten detectar posibles recogidas destinadas a aprovechamientos micológicos no autorizados. El personal de seguridad también vigila que la recogida se realice durante las horas de luz natural y que se respeten las restricciones de acceso y circulación de vehículos en las zonas forestales.

En concreto, comprueban que no se utilicen rastrillos, azadas u otros utensilios que remuevan la capa superficial del suelo y puedan dañar el micelio, de los hongos, lo que dificulta la aparición de nuevos ejemplares.

Durante las vigilancias, los agentes informan a los recolectores sobre las condiciones de recogida y les recuerda que en terrenos particulares es necesaria la autorización de la propiedad. Al respecto, la Guardia Civil recomienda consultar previamente las condiciones meteorológicas de la zona y no circundar por terrenos complejos o sin el conocimiento necesario. Adicionalmente, utilizar cestas que favorezcan la aireación y la dispersión de las esporas, y dejar intactos los ejemplares inmaduros o que no se conozcan.

Estas actuaciones buscan que la recogida tradicional de setas y níscalos se practique de forma segura, conforme a la normativa y con respeto al entorno, para conservar este recurso natural de cara a futuras temporadas. El incumplimiento de las condiciones de recogida "puede dar lugar a la apertura de un expediente sancionador y al decomiso de las setas recolectadas".

En suma, la Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda que la responsabilidad de quienes recogen setas es "fundamental para preservar la riqueza micológica de la Sierra de los Filabres". Quienes observen posibles recogidas abusivas o conductas que puedan causar daños en el monte pueden comunicarlo a través del teléfono 062, 'www.guardiacivil.es' y la aplicación 'Alertcops', incluso de forma anónima.

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