Alegría (PSOE) cree que adelantar las elecciones es "una decisión irresponsable" de Azcón

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado este viernes que adelantar las elecciones autonómicas es "una decisión profundamente irresponsable" por parte del presidente del Gobierno regional, Jorge Azcón.

En declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de la clausura del Festival Be Free contra la violencia de género, en el Centro Cívico Estación del Norte de Zaragoza, Alegría ha puntualizado que no ha recibido "ninguna confirmación" oficial por parte del Ejecutivo aragonés. "Lo que pueda pasar en los próximos días, si hay o no hay convocatoria electoral, yo desde luego en estos momentos lo desconozco", ha manifestado.

A su juicio, adelantar las elecciones es una decisión que "solamente atiende a los intereses partidistas y particulares del presidente Azcón".

Ha señalado que "el PSOE tendió la mano al PP" en la reunión que Alegría y Azcón han mantenido este miércoles en el Edificio Pignatelli, dentro de la ronda de contactos con los partidos para aprobar los presupuestos de 2026, cuando la dirigente socialista trasladó "unas propuestas serias y coherentes" al presidente, iniciativas que "recogían las necesidades de todos los aragoneses en materia de vivienda, de políticas públicas, de educación y sanidad", pero la respuesta que obtuvo por parte de Azcón "fue un portazo y mordernos la mano".

"Vimos claramente que no tenía el más mínimo interés de poder transitar por ese camino, que es el que planteamos desde el Partido Socialista, del diálogo y del acuerdo, de ejercer esa política que nos piden los ciudadanos, una política de entendimiento y de acuerdo", ha lamentado Alegría.

Para la secretaria regional del PSOE, "Azcón ha subordinado los intereses de Aragón y los aragoneses a los intereses del PP de Madrid y de Feijóo". Ha añadido que adelantar las elecciones "no es lo que estaban pidiendo los aragoneses y las aragonesas".

ALTERNATIVA

Pilar Alegría ha sido tajante: "Cuando Aragón llama yo no voy a perder ni un minuto porque para mí Aragón es mi prioridad, los aragoneses son mi prioridad".

También ha dicho que "el Partido Socialista está preparado" y van a plantear una alternativa que permita a Aragón y a los aragoneses tener una Presidencia que se haga cargo de sus problemas, que atienda a los intereses de los aragoneses". Asimismo, ha reiterado que el adelanto electoral responde a "un capricho personal y de táctica electoral de Azcón".