Alegría (PSOE): "Son las elecciones de los derechos o de las derechas"

La candidata a la Alcaldía propone una alianza estratégica en innovación para generar empleo de calidad y atraer inversiones

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza, Pilar Alegía, se

ha mostrado convencida de que "son las elecciones de los derechos o de las derechas", ante lo reñido que pueda estar el escrutinio dada la numerosa oferta de partidos tanto en el espectro de la izquierda, como de la derecha que puedan sumar para formar un gobierno municipal.

"Tengo claro que estas elecciones o es PSOE o la suma de las tres derechas y no hay otro posible camino. O es el PSOE o las derechas y como digo yo: o son los derechos o son las derechas".

Pilar Alegría ha alertado, en una entrevista concedida a Europa Press, sobre los posibles pactos que se puedan alcanzar entre las fuerzas de la derecha, porque algún partido "se esconde", en referencia a Ciudadanos (Cs). "Mientras todos lo tenemos claro, ellos no han acabado de aclararlo".

En este sentido, Alegría ha trasladado a la candidata de Cs a la Alcaldía de Zaragoza, Sara Fernández, la pregunta: "Como mujer aceptaría el apoyo de un partido machista, como Vox, que entiende que las mujeres debemos estar en la peluquería arreglándonos las uñas".

"Ella es candidata y mujer y tendrá que aclarar, entre sus votantes, si estaría dispuesta a pactar con este partido para llegar a la Alcaldía de Zaragoza".

En caso de que gobernara la derecha, Alegría ha asegurado que se quedará en el Ayuntamiento ejerciendo en la oposición. "Si los ciudadanos deciden que tengo que estar en la oposición, me quedaré haciendo mi trabajo en el lugar donde los ciudadanos me han puesto".

No obstante, ha subrayado que el reto es ganar las elecciones y obtener una mayoría importante que le permita "gobernar con estabilidad un gobierno progresista". Tras reconocer que siente esa responsabilidad desde que aceptó el compromiso de liderar la candidatura, ha confiado en lograrlo. "Ojalá tenga unos buenos resultados y poder cerrar esa victoria que comenzó el 28 de abril con el apoyo mayoritario al PSOE".

En una entrevista concedida a Europa Press, Alegría ha contado que aceptó el reto de encabezar la candidatura a la Alcaldía con el ánimo de poder comenzar ese "tercer proceso de transformación de la ciudad", que inició Ramón Sainz de Varanda y, después Juan Alberto Belloch durante doce años, ambos socialistas.

"Soy zaragozana y vivo en esta ciudad y después de estos últimos cuatro años, que han sido perdidos, sentí las ganas de implicarme en un nuevo proyecto que buscara modernizar la ciudad y dar el salto hacia adelante y colocar a Zaragoza en el lugar que se merece".

Ha recordado que el PSOE se presenta como una opción de progreso y después de 140 años de historia es un partido "conocido y reconocido" por la gente. Sobre la fragmentación de los partidos de izquierda, ha dicho que hace cuatro años se presentaron juntos "para asaltar los cielos y ahora se presentan partidos hechos añicos".

Por otro lado, hay tres fuerzas de la derecha --PP, Cs y Vox-- y aunque Cs y Vox "hagan ejercicios de genuflexión por ocupar el centro, han dejado claro que los tres están juntos en el espectro de la derecha", ha zanjado.

PACTOS PUNTUALES

Sobre los previsibles pactos que habrá que alcanzar tras las elecciones, Alegría ha reiterado lo siguiente: "Aspiro a ganar las elecciones y tener un respaldo claro de los zaragozanos y creo que son primero los ciudadanos los que tienen que hablar y las fuerzas políticas después".

No obstante, viendo la historia de presencia de tantas fuerzas políticas ha reconocido que "está claro que tendremos que tener capacidad de llegar a acuerdos fundamentales para mejorar la ciudad".

En cuanto a sus preferencias de llegar a pactos ha dicho que hay que tener capacidad de dialogo. "La gente nos lo pide y también sensatez y poder encontrar acuerdos. Cuando llegue el momento, cada uno tendrá que explicar su programa y espero que todos pongamos voluntad para encontrar muchos más acuerdos que en los últimos cuatro años. La política es el arte de hacer lo posible".

También ha dejado claro que la Alcaldía no es negociable. "No voy a infravalorar o echar a la basura el apoyo de los zaragozanos. Si soy la fuerza más votada, y a eso aspiro, voy a responder con absoluta responsabilidad a ese apoyo que me han dado. Una cosa tan seria como el apoyo de los ciudadanos no se puede mercadear".

INNOVACIÓN

Entre las prioridades de Pilar Alegría figura la política de vivienda porque ante el 'boom' del alquiler, ha estimado que los ayuntamientos tienen un trabajo por delante.

En su programa se recoge la construcción de 2.000 viviendas de alquiler "barato, entre 200 y 300 euros, que no supere el 25 por ciento del salario de una persona" y que se destinarían principalmente a jóvenes y familias. "Es la única opción para emanciparse y provocar que la vivienda de alquiler de la iniciativa privada tenga que reducir precios si los ayuntamiento trabajamos en esa dirección".

Todas estas viviendas serían de titularidad municipal, en suelo municipal y mediante una concesión público-privada. "Zaragoza tiene suelo para hacer no menos de 6.000 viviendas y sería iniciar un programa con 2.000 en el primer mandato".

TALENTO

El principal proyecto de Alegría pasa por aprovechar el caudal de talento de emprendedores e investigadores para "hacer una alianza estratégica" con este colectivo y la Universidad de Zaragoza, junto al sistema I+D+i. "Seríamos una ciudad de referencia que atrajera inversiones con empleo de calidad y, a su vez, atraer estudiantes y profesores e investigadores. Tenemos unos buenos objetivos a lograr y es un proyecto que tenemos bastante bien trabajado".

La candidata del PSOE ha señalado que las empresas piden perfiles muy cualificados y hay jóvenes con una importante cualificación que se fueron de la ciudad y ahora les gustaría volver. "Para ellos hay que generar empleos de calidad, también vinculados al medio ambiente y la sostenibilidad".

La cultura es otro ámbito fundamental para la candidata socialista porque Zaragoza tiene un "magnífico tejido cultural y creativo al que apoyar". Además, propone facilitar que la gente más joven pueda acceder a disfrutar de las expresiones culturales de Zaragoza con la propuestas de hacer un Festival de Verano. Otro objetivo es brindar a los ciudadanos toda la oferta cultural pública y privada, además de apoyar al tejido cultural profesional porque "estos años no se ha hecho".

SOLVENTE

Para llevar a cabo todos estos proyectos, Pilar Alegría ha elogiado su candidatura con la que se puede formar "un equipo solvente" ya que la integran candidatos con experiencia política y profesional demostrada.

"Podemos aportar toda nuestra experiencia y saber para hacer de Zaragoza una ciudad de referencia. Estos años han sido un 'impass' para la cuidad y creo que tenemos grandes potencialidades que deberíamos saber aprovechar mejor para colocar a Zaragoza en el lugar que corresponde".

Este lugar pasa por la innovación y la capacidad que encierra de generar empleo de calidad y riqueza acompañado de la "visión" del vicerrector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa, que se presenta como independiente en el puesto número dos de la candidatura.

Antes de ponerlo en marcha, necesitará tener el presupuesto municipal de 2019 y su intención es aprobarlo los primeros meses a la vuelta del verano, hacia septiembre.

"Me veo con la vara de mando. Voy a intentar conseguirlo y trabajar intensamente. Veo que Zaragoza necesita una primer alcaldesa socialista y voy a luchar por ello".