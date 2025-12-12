Alegría afirma que "el 90% de los jóvenes que terminan formación profesional terminan con un empleo"

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha participado en el evento 'Conectando talento: centros de referencia nacional y centros de excelencia de FP en sinergia', que se ha celebrado este viernes 12 de diciembre en el museo Mobility City de la Fundación Ibercaja. Ha congregado los proyectos de innovación de varios centros de excelencia y de referencia nacional que forman parte de las dos redes estatales.

Durante su intervención, la ministra ha destacado el papel innovador de los dos centros mencionados, ambos de titularidad estatal, y cómo la Formación Profesional "merece la pena porque transforma y mejora la vida de muchas personas". Ha agregado que "de ella depende el buen futuro y el presente, no sólo de Aragón, sino de España en su conjunto".

A la inauguración han acudido la ministra, Pilar Alegría; el director general de la Fundación Ibercaja, Jose Luis Rodrigo; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; la secretaria de Formación Profesional, Esther Monterrubio, y la directora general de Planificación, Innovación y Gestión de la Formación Profesional, Maripaz Sánchez Martínez.

Un total de 115 centros pertenecen a las redes de Centros de Excelencia y de Referencia Nacional en FP en toda España, referentes en sectores estratégicos y en la transformación digital y metodológica. A la jornada han acudido ocho centros de excelencia, tres de ellos de Aragón, y un centro nacional de referencia, y que han presentado sus proyectos de innovación.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España, busca fortalecer la sinergia entre ambas redes, compartir experiencias y proyectos, y generar propuestas conjuntas que permitan anticipar los retos que presenta el mercado laboral.

Durante la intervención, Pilar Alegría, ha recordado a los asistentes lo complicado que puede ser materializar la innovación, transformación, modernización y oportunidades en algo real, y ha asegurado que "esa materialización la hemos podido comprobar esta mañana en cada uno de los ocho stands de los distintos centros venidos de toda España".

"Creo que todos y todas tenemos muy grabado en la memoria lo que significaba la formación profesional hace 20, 30 años en este país. Me acuerdo lo que sucedía cuando terminabas generalmente la EGB de entonces o el instituto, lo que pasaba en esa diferenciación de los estudiantes de formación profesional con los que elegían estudiar en la universidad".

La ministra ha insistido que se han dado los suficientes pasos para reconocer la fortaleza, la validez y la calidad de la formación profesional en España. "Pasos que además, afortunadamente, han sido sólidos porque han nacido de la unidad. Todos los centros de formación profesional, las administraciones, incluso desde los distintos partidos políticos, políticos, hemos apostado firmemente por la formación profesional y, por supuesto, también desde el Gobierno de España".

Así, ha recordado que, desde 2018, el Gobierno ha invertido más de 7.000 millones de euros en la modernización de la Formación Profesional, lo que ha permitido que se hayan creado más de 400.000 nuevas plazas, se han incrementado en más de un 44% el número de estudiantes que están matriculados y ha subrayado que "el 90% de los jóvenes que terminan formación profesional terminan con un empleo. Mientras que cuando hablamos de grados industriales es prácticamente el 100%".

También ha recordado que durante muchos años el abandono escolar ha sido un tema importante. "En el año 2018 el abandono escolar temprano en nuestro país estaba en aproximadamente 19 puntos, hoy estamos en 13". Un descenso marcado por la "segunda y tercera oportunidad" que la FP les ha dado a muchos jóvenes, "una oportunidad de prestigio que hoy les ha permitido continuar su trayectoria formativa".

Alegría ha mencionado el importante papel del "magnífico profesorado" sin el que sería imposible que la FP estuviera donde está ahora. "Ellos dan cada día lo mejor de sí mismos para extraer las máximas potencialidades de sus alumnos", ha apostillado, para añadir que el alumnado ha visto que es una vía educativa "que se adecúa a sus intereses" y que les proporciona "una formación técnica y humanista, porque además de aprender desde el punto de vista técnico, aprenden en valores, aprenden a trabajar en equipo y aprenden a gestionar emociones y malos momentos".

La ministra ha concluido diciendo que tienen que seguir mejorando, aunque "los pasos" que han dado, "sin lugar a dudas nos han puesto en el camino adecuado".

El director de la Fundación Ibercaja, Jose Luis Rodrigo, ha agradecido a la ministra su involucración en la formación profesional y ha querido hacer referencia, a lo que forma parte del compromiso de la fundación, el talento: "Vuestro talento, el que hoy vamos a poder conocer aquí es imprescindible que cuente con apoyo, impulso y ayuda, y así lo entendemos en Fundación Ibercaja y, con ese propósito y deber trabajamos", ha traslado a los participantes en la jornada.

Rodrigo se ha dirigido a los alumnos asistentes para asegurarles que lo que están aprendiendo en sus centros va "mucho más allá" de una FP. "Estáis adquiriendo una forma de mirar el mundo. Una forma que combina técnica, creatividad, responsabilidad y capacidad de transformar retos en oportunidades", les ha recordado el director.

"Vivimos un momento apasionante: el mundo cambia rápido y necesita personas curiosas, comprometidas, capaces de pensar con rigor pero también de atreverse a innovar. La formación profesional representa hoy un camino sólido, moderno y conectado con las necesidades reales de las empresas y de la sociedad".

Rodrigo también ha felicitado a los docentes encargados de estas formaciones: "Cada orientación, cada proyecto, cada conversación con un estudiante puede entender una vocación, puede despertar una capacidad que esa persona desconocía tener. Gracias por vuestra dedicación, por vuestra visión y por seguir creyendo en la educación como motor de progreso".