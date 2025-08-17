La alerta roja PLUS por riesgo extremo de incendios forestales en Aragón se extiende hasta el lunes - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha establecido para este domingo, 17 y hasta el lunes, días 18, la alerta roja plus por riesgo extremo de incendios forestales en todo el territorio aragonés.

La orden, publicada este sábado en el BOA --ORDEN HAP/997/2025, de 15 de agosto, conjunta de los Departamentos de Hacienda, Interior y Administración Pública y de Medio Ambiente y Turismo, por la que se declara la situación de Alerta Rojo Plus para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, durante los días 16, 17 y 18 de agosto de 2025--, incluye varias restricciones.

Entre ellas está el encender fuego en todo tipo de espacios abiertos; la quema de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda y restos selvícolas, quedando suspendida cualquier autorización concedida para el uso del fuego en espacios abiertos; y encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello.

MÁS PROHIBICIONES

También se prohíbe la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas; las labores de cosecha y cualquier otra de carácter agrícola que se realice con maquinaria; y la utilización de ahumadores en la apicultura en el medio natural.

Otras medidas prohibidas son arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio; celebrar espectáculos pirotécnicos; y se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, así como cualquier evento que pueda generar situaciones que favorezcan el inicio de un incendio forestal.

El listado se completa con la limitación del acceso mediante vehículos a motor a las masas forestales de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión, salvo el acceso a la propiedad, desarrollo de actividades profesionales, acceso a los entornos urbanos y actuaciones de emergencia o interés general.

Para este domingo, en general, se pueden esperar incendios de superficie de intensidad media-alta cuyo principal factor de propagación sería el viento y la topografía.

Además, se dan condiciones de disponibilidad muy alta o total de combustible en toda la Comunidad. También pueden darse tormentas en la provincia de Teruel.